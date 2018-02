Tanker Market Rates 03/02/2018

Daily rates on main tanker routes as compiled by shipbroker Charles R. Weber.

Charles R. Weber Tanker Market

Updated by 10am EST Daily Saturday February 3 2018 TRADE CARGO SENTIMENT RATE VLCC TD1 (WS) AG > USG 280,000 MT 18 TD2 (WS) AG > SPORE 265,000 MT 39 TD3C (WS) AG > China 270,000 MT 37 TD15 (WS) WAFR > China 260,000 MT 44.5 — CBS > SPORE $Mn LS 3.5 SUEZMAX TD5 (WS) WAFR > USAC 130,000 MT 50 TD20 (WS) WAFR > UKC 130,000 MT 52.5 TD6 (WS) B.SEA > MED 135,000 MT 65 — (WS) CBS > USG 150,000 MT 60 AFRAMAX TD7 (WS) N.SEA > UKC 80,000 MT 90 TD9 (WS) CBS > USG 70,000 MT 85 TD19 (WS) TURK > MED 80,000 MT 105 TD8 (WS) AG > SPORE 80,000 MT 90 PANAMAX TD21 (WS) CBS > USG 50,000 MT 95 TD12 (WS) CONT > TA 55,000 MT 102.5 CPP TC2 MR (WS) CONT > TA 37,000 MT 140 TC3 MR (WS) CBS > USAC 38,000 MT 120 TC14 MR (WS) USG > CONT 38,000 MT 75 — USG > CBS $ ‘000 LS 345 TC1 LR2 (WS) AG > JPN 75,000 MT 92.5 TC5 LR1 (WS) AG > JPN 55,000 MT 97.5 TC4 Handy (WS) SPOR > JPN 30,000 MT 130

Source: Charles R. Weber Company, Inc