Tanker Market Rates 11/02/2018

Daily rates on main tanker routes as compiled by shipbroker Charles R. Weber.

Charles R. Weber Tanker Market

Updated by 10am EST Daily Sunday February 11 2018 TRADE CARGO SENTIMENT RATE VLCC TD1 (WS) AG > USG 280,000 MT 18.5 TD2 (WS) AG > SPORE 265,000 MT 40 TD3C (WS) AG > China 270,000 MT 40 TD15 (WS) WAFR > China 260,000 MT 42.5 — CBS > SPORE $Mn LS 3.6 SUEZMAX TD5 (WS) WAFR > USAC 130,000 MT 55 TD20 (WS) WAFR > UKC 130,000 MT 57.5 TD6 (WS) B.SEA > MED 135,000 MT 67.5 — (WS) CBS > USG 150,000 MT 60 AFRAMAX TD7 (WS) N.SEA > UKC 80,000 MT 90 TD9 (WS) CBS > USG 70,000 MT 85 TD19 (WS) TURK > MED 80,000 MT 90 TD8 (WS) AG > SPORE 80,000 MT 87.5 PANAMAX TD21 (WS) CBS > USG 50,000 MT 95 TD12 (WS) CONT > TA 55,000 MT 105 CPP TC2 MR (WS) CONT > TA 37,000 MT 155 TC3 MR (WS) CBS > USAC 38,000 MT 140 TC14 MR (WS) USG > CONT 38,000 MT 107.5 — USG > CBS $ ‘000 LS 450 TC1 LR2 (WS) AG > JPN 75,000 MT 95 TC5 LR1 (WS) AG > JPN 55,000 MT 105 TC4 Handy (WS) SPOR > JPN 30,000 MT 130

Source: Charles R. Weber Company, Inc