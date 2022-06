Seasure Market Report 01 June 2022

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference -0.5%

=Rosebank= Cape 177000 New Times 2010 – UK USD 27.5 VV 27.8

=Elim Joyce= Pmax 77800 CSBC Kaohsiung 2004 – Chinese USD 14.9 VV 15.5

=Orient Prima= Pmax 76600 Imabari 2005 – USD 17.0 VV 17.3 – Bank sale

=Adriatic Pearl= Handy 37300 Zhejiang Ouhua 2012 – European USD 19.8 VV 20.7 – SS/DD Due

=Asomatos= Handy 28500 Imabari 2003 – USD 11.5 VV 10.7

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference 4.6%

=Nordic Moon= Suez 160000 Samsung 2002 – USD 16.0 VV 17.8 – SS/DD Due

=Marvin Star= Suez 158000 Hyundai Samho 2009 – Transmed Shipping USD 26.4 VV 29.8 – At Auction, DD Due

=Godam= Afra 113600 Samsung 2006 – USD 22.0 VV 20.8 – DD Passed

=Sabrewing= Methanol 49300 Naikai Setoda 2004 – Chinese USD 9.5 VV 9.9

2nd Hand SALES Container – VV Mean % Difference —

=Archimidis= Post P 7943 Daewoo 2006 – USD 64.5 VV 121.9 – Inc TC at $21,850pd until Feb 2024

=Agamemnon= Post P 7943 Daewoo 2007 – USD 65.5 VV 124.0 – Inc TC at $21,850pd until Feb 2024

Newbuildings Dry – VV Mean % Difference -3.6%

=4= Pmax 82000 Dalian COSCO KHI 2024 – CMB Financial Leasing USD 40.0 VV 36.3

=4= Ultra 63000 New Dayang 2024 – CMB Financial Leasing USD 32.5 VV 31.6

=4= Ultra 63000 Hyundai Vietnam 2024 – Thenamaris USD 36.5 VV 36.9

Newbuildings Container – VV Mean % Difference 6.8%

=4= Sub P 2800 Hyundai HI 2023 – Tsakos Shipping and Trading USD 47.0 VV 50.2

Period Dry

=Salt Lake City= Cape 171800 Daewoo 2005 – Koch Supply and Trading – 6 mths USD 29750

=Qian Dao Hu= Ultra 63400 Jiangsu Guoxin 2017 – CNR – 1 yr USD 31000

=G Taishan= Supra 58800 Tsuneishi Zhoushan 2008 – CNR – 6 mths USD 35250

Period Wet

=Sea Onyx= Suez 156500 New Times 2022 – Vitol – 3 yrs USD 30000

=Lyric Camellia= LR2 110000 Sungdong 2016 – Saudi Aramco – 6 mths USD 35000

=Desailly= MR 50200 SLS 2009 – Vitol – 1 yr USD 18000

=Sea Dolphin= MR 50000 STX Offshore 2019 – Navig8 – 1 yr USD 22250

=Ayoe= MR 49900 Onomichi Dockyard 2020 – Navig8 – 3 yrs USD 20000

=Sea Eagle= MR 49900 STX Offshore 2019 – Mercuria – 3 yrs USD 20000

=Silver Venus= MR 49600 Hyundai Mipo 2015 – Bahri – 1 yr USD 23500

Period Container

=Xin An= Handy 1800 Huanghai Shipbuilding 2022 – ZIM – 3 yrs USD 44000

=Bal Peace= Handy 1618 Evergreen 2002 – Wan Hai Lines – 1 yr USD 59000

=Asiatic Reunion= Feedermax 1049 Dae Sun 2008 – TS Lines – 3 mths USD 50000

Source: Seasure Shipbrocking