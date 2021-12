Seasure Market Report 03 December 2021

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference -1.7%

=Star Eos= Ultra 63500 Yangzhou Dayang 2015 – Goldenport Shipmanagement USD 26.5 VV 25.9

=Star Artemis= Ultra 63200 Yangzhou Dayang 2015 – Goldenport Shipmanagement USD 26.5 VV 25.3

=Noni= Ultra 61600 Nantong COSCO KHI 2015 – Royal Marine Holdings USD 27.5 VV 26.9

=Belnor= Supra 58000 Yangzhou Dayang 2010 – USD 16.8 VV 16.8

=Belstar= Supra 58000 Yangzhou Dayang 2009 – USD 16.2 VV 16.2

=Fareast Hope= Supra 55600 Oshima 2004 – Chinese USD 14.7 VV 13.8 – DD Due

=Clipper Bettina= Handy 38200 Shimanami 2012 – USD 20.25 VV 19.5

=Sinlau Bulker= Handy 34500 Hakodate Dock 2018 – USD 25.0 VV 25.2

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference -0.6%

=New Coral= VLCC 297600 Jiangnan Changxing 2010 – Aeolos Management USD 38.5 VV 35.7

=PS Houston= MR 51000 STX Offshore 2008 – Chemnav Shipmanagement USD 12.0 VV 12.9

=Arctic Bay= MR 50900 STX Offshore 2006 – USD 11.5 VV 10.8

=Grazia= MR 50200 CSSC OME 2010 – Union Maritime USD 14.9 VV 15.4

=Saehan Freesia= Chem 8700 Shin Kurushima 2002 – Indonesian USD 3.6 VV 5.0 – SS/DD due

2nd Hand SALES Container – VV Mean % Difference 4.4%

=Bremen Trader= Handy 1800 COSCO Guangdong 2021 – Wan Hai Lines USD 42.75 VV 44.8

=A Fuji= Handy 1800 Jiangsu New YZJ 2021 – Wan Hai Lines USD 42.75 VV 44.4

Newbuildings Dry – VV Mean % Difference -2.7%

=2= Cape 181000 Nihon Shipyard 2024 – Samos Steamship USD 60.5 VV 58.9

Newbuildings Container – VV Mean % Difference 1.7%

=2+2= Post P 5300 Zhoushan Changhong 2024 – Navios Maritime Partners LP USD 62.5 VV 63.5

Newbuildings Gas – VV Mean % Difference 0.0%

=4= Lrg LNG 174000 Daewoo 2025 – GasLog Ltd USD 210.16 VV 208.3

=2+2= Lrg LNG 173400 Daewoo 2025 – BW Gas USD 206.3 VV 208.0

Period Wet

=New Triumph= VLCC 318500 SWS 2015 – CPC Corp Taiwan – 3 yrs USD 33500

=Front Puma= LR2 115000 CSSC OME 2015 – Trafigura Beheer BV – 5 yrs USD 22000 – Inc options

=Front Panther= LR2 115000 CSSC OME 2015 – Trafigura Beheer BV – 5 yrs USD 22000 – Inc options

=Front Lion= LR2 115000 CSSC OME 2014 – Trafigura Beheer BV – 5 yrs USD 22000 – Inc options

=Front Tiger= LR2 115000 CSSC OME 2015 – Trafigura Beheer BV – 5 yrs USD 22000 – Inc options

=Ionic Anassa= Afra 114700 Namura 2016 – Trafigura Beheer BV – 3 yrs USD 25000

=Antonis= Afra 113600 Daehan 2017 – Trafigura Beheer BV – 3 yrs USD 22000

=Green Attitude= Afra 112500 COSCO Zhoushan 2018 – Signal Maritime – 1 yr USD 23000

=Jasmin Joy= Afra 104600 Sumitomo 2009 – Navig8 – 1 yr USD 18500

=Nave Rigel= LR1 74700 Sungdong 2013 – Navig8 – 1 yr USD 14500

=Nave Cetus= LR1 74600 Sungdong 2012 – Navig8 – 1 yr USD 14250

=Clearocean Mustang= MR 50000 Hyundai Vietnam 2020 – Norden – 1 yr USD 16000 – Inc options

=Santiago I= MR 50000 3 Maj Brodogradiliste 2022 – Weco Tankers – 1 yr USD 17250

=Yellow Stars= MR 50000 Hyundai Mipo 2021 – Maersk Tankers AS – 1 yr USD 16150

Period Container

=Navios Felicitas= Pmax 4360 Hanjin Subic 2010 – ZIM – 54 mths USD 41438

=Navios Amaranth= Pmax 4250 Dalian Shipbuilding 2007 – Matson Navigation – 42 mths USD 56500

=Navios Devotion= Pmax 4250 Dalian Shipbuilding 2009 – ZIM – 54 mths USD 41438

=Cap Capricorn= Post P 3884 Zhejiang Shipbuilding 2013 – Hapag Lloyd – 6 mths USD 95000

=AS Pamela= Sub P 2564 Xiamen Shipbuilding 2009 – COSCO Shipping Lines Co – 3 yrs USD 37500

=Induro= Handy 1762 COSCO Guangdong 2020 – CULines – 30 mths USD 30500

=Insight= Handy 1700 Guangzhou Wenchong 2018 – Wan Hai Lines – 1 yr USD 50000

=Contship Ono= Feedermax 1118 Jinling Jiangsu 2007 – ZIM – 2 yrs USD 27000

=OPS Hamburg= Feedermax 1080 Jinling Jiangsu 2007 – CMA CGM – 1 yr USD 30500

=Contship Key= Feedermax 1019 Jiangsu Eastern 2007 – ZIM – 34 mths USD 25000

=Perseus= Feedermax 925 Naval Gijon 2008 – X Press Feeders – 35 mths USD 17250

=Allegro= Feedermax 862 Sietas 2004 – CMA CGM – 28 mths EUR 17500

Source: Seasure Shipbrocking