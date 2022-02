Seasure Market Report 04 February 2022

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference -0.1%

=Elva= Pmax 73900 Namura 2001 – USD 11.2 VV 11.5 – SS/DD passed

=Kouju Lily= Supra 58900 Kawasaki 2011 – Greek USD 24.5 VV 21.5 – 5 yr BBHP

=G Taishan= Supra 58800 Tsuneishi Zhoushan 2008 – USD 17.4 VV 16.2 – TC to April 22 at USD 17.1k pd

=Daido Ambition= Handy 38000 I-S 2021 – FGM Chartering USD 33.5 VV 32.7 – BBHP

=Super Valentina= Handy 33400 Shin Kurushima Onishi 2013 – USD 18.8 VV 18.8

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference -1.0%

=Athenian Success= VLCC 317400 Hyundai HI 2010 – South Korean USD 42.5 VV 39.1

=Gundala= Afra 107000 Imabari 2003 – Chinese USD 11.7 VV 11.3 – DD passed

=Polar Cod= LR1 73900 Onomichi Dockyard 2007 – Coral Shipping USD 11.75 VV 15.1 – SS/DD due

=Hull 502= MR 50000 Hyundai Vietnam 2022 – Norden USD 36.8 VV 37.0

=Hull 501= MR 50000 Hyundai Vietnam 2022 – Norden USD 36.8 VV 37.0

=Aquila L= MR 50000 Hyundai Mipo 2018 – USD 34.0 VV 34.5

=Arctos= MR 50000 Hyundai Mipo 2018 – USD 34.0 VV 34.2

=Celsius Manila= Chem 20000 Shin Kurushima 2002 – South Korean USD 7.9 VV 8.4 – SS/DD due

2nd Hand SALES Container – VV Mean % Difference -6.5%

=Ionikos= Pmax 4360 Hanjin Subic 2009 – Asian USD 95.0 VV 75.4 – Market moving sale

=Cape Marin= Sub P 2758 Guangzhou Wenchong 2012 – USD 52.5 VV 48.9

=Cape Martin= Sub P 2700 Wadan Yards MTW 2007 – Moller Maersk AS USD 52.5 VV 40.6

=Cape Nemo= Handy 1740 Guangzhou Wenchong 2010 – Moller Maersk AS USD 31.0 VV 33.6

=Cape Nabil= Handy 1740 Guangzhou Wenchong 2010 – Moller Maersk AS USD 31.0 VV 33.8

2nd Hand SALES Other – VV Mean % Difference —

=Skawa= Small 16600 Taizhou Sanfu 2012 – USD 10.0 VV 10.8 – SS/DD due

Newbuildings Container – VV Mean % Difference 16.1%

=1= Handy 1800 Huanghai Shipbuilding 2023 – Loctek Ergonomic USD 32.6 VV 37.9

Newbuildings Gas – VV Mean % Difference -1.8%

=1= Lrg LNG 174000 Hyundai Samho 2025 – USD 212.7 VV 208.8

Period Dry

=Los Angeles= Cape 206100 Jiangnan Changxing 2012 – Koch Logistics – 1 yr USD 26250

=Astarte= Pmax 81500 Daewoo 2013 – Tongli Shipping – 15 mths USD 21500

=Modest SW= Pmax 76500 Oshima 2012 – Klaveness Bulk – 6 mths USD 21500

=Phoenix Ocean= Pmax 76100 Hudong 2014 – CNR – 1 yr USD 21000

Period Wet

=Lord Byron 21= Suez 156900 Samsung 2021 – Trafigura Beheer BV – 6 mths USD 19000 – inc options

=Bella Ciao= Suez 156600 New Times 2020 – Heidmar – 1 yr USD 20000 – inc options

=Nordic Basel= LR1 73700 New Times 2008 – International Seaways – 2 yrs USD 15650

=Navigare Pactor= MR 51000 STX Offshore 2012 – Oman Shipping Co SAOC – 6 mths USD 13125

=Utviken= MR 37900 Hyundai Mipo 2009 – Eiger Shipping – 6 mths USD 11750 – inc options

Period Container

=Messini= Sub P 2458 Fosen Nordseewerke 1997 – Wan Hai Lines – 1 yr USD 80000

=Akiteta= Sub P 2207 CSBC Kaohsiung 2002 – OOCL – 3 yrs USD 32000

=William= Handy 1672 Guangzhou Wenchong 2009 – ZIM – 3 yrs USD 40000

=Calisto= Handy 1578 Jiangsu Yangzijiang 2005 – Unifeeder – 3 yrs USD 29000

=OEL India= Feedermax 1028 Singapore Technologies Marine 2008 – Maersk Line Ltd – 2 yrs USD 20300

=Admiral Star= Feedermax 822 Peters SB 2006 – RIF Logistics Limited – 3 mths USD 33000

Source: Seasure Shipbrocking