Seasure Market Report 05 November 2021

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference 0.8%

=Hull 20152686= Pmax 82300 Jiangsu Yangzi-Mitsui 2022 – Greek USD 38.5 VV 38.8 – Resale

=Sunleaf Grace= Ultra 61700 Oshima 2011 – USD 21.5 VV 24.9 – Delivery Q2 2022

=Sophia N= Supra 56800 Qingshan Shipyard 2009 – USD 17.75 VV 14.9 – Prompt Delivery

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference 2.2%

=Atalandi= Afra 105300 Daewoo 2004 – USD 13.6 VV 14.2

=Iris Victoria= LR1 75000 Minami Nippon 2010 – Transocean USD 17.35 VV 16.8

=Star Falcon= MR 53800 Shin Kurushima Onishi 2007 – USD 9.75 VV 10.8 – SS/DD due

=Star Eagle= MR 51200 STX Offshore 2007 – USD 11.75 VV 12.4

=Chem Wolverine= Chem 20000 Usuki Zosensho 2006 – South Korean USD 9.8 VV 11.1 – SS/DD due

2nd Hand SALES Other – VV Mean % Difference 11.8%

=Mighty Boss= MPP 10100 Shin Kurushima 2004 – USD 6.0 VV 6.7

=Mighty Champ= MPP 10100 Shin Kurushima 2005 – USD 6.0 VV 6.8

Newbuildings Dry – VV Mean % Difference -6.0%

=4= Pmax 82000 Jiangsu New Hantong 2023 – Vogemann H KG USD 34.0 VV 32.0

Newbuildings Wet – VV Mean % Difference 0.7%

=2+2= LR2 115000 Daehan 2023 – Eastern Mediterranean Maritime USD 59 VV 59.4

Period Dry

=Mount Baker= Handy 33200 Hakodate Dock 2003 – Union Bulk – 6 mths USD 35000

Period Wet

=Olympic Leopard= VLCC 319900 Hyundai HI 2011 – Trafigura Beheer BV – 6 mths USD 22500

=Gem No 1= VLCC 302700 JMU 2016 – Trafigura Beheer BV – 3 yrs USD 34000

=Georgy Maslov= Afra 122000 Daewoo 2012 – Trafigura Beheer BV – 6 mths USD 17500

=Aries Sun= Afra 115600 Sasebo 2006 – Litasco Group – 6 mths USD 10000 – Increasing to 17,000 $/d

=FPMC P Hero= LR2 114400 Sasebo 2011 – ST Shipping – 1 yr USD 19000

=Anwaar Benghazi= LR2 114200 COSCO HI Yangzhou 2021 – Navig8 – 8 mths USD 22250 – Inc options

=Fezzan= LR2 114200 COSCO HI Yangzhou 2021 – Navig8 – 8 mths USD 22250 – Inc options

=NS Africa= LR2 111700 Hyundai HI 2009 – Trafigura Beheer BV – 1 yr USD 18000

=Seaways Shenandoah= LR2 110000 SPP 2014 – Navig8 – 11 mths USD 19500 – Inc options

=FPMC P Ideal= LR2 110000 Sasebo 2012 – ST Shipping – 1 yr USD 19000

=Leon Apollon= LR1 75000 Hyundai Mipo 2009 – Clearlake – 6 mths USD 13600 – Inc options

=Nave Luminosity= MR 50000 SPP 2014 – Stena Bulk – 1 yr USD 15000

=Resolve II= MR 50000 Hyundai Vietnam 2019 – ExxonMobil – 2 yrs USD 15500

=Ardmore Encounter= MR 49500 STX Offshore 2014 – Stena Bulk – 1 yr USD 15400

Period Container

=Hedwig Schulte= Post P 5572 Hyundai Samho 2011 – MSC – 5 yrs USD 50000

=Zhong Gu Jiang Su= Pmax 4860 Daewoo Mangalia 2010 – BAL Container Line – 3 mths USD 125000

=Marina Voyager= Sub P 2553 Naikai Setoda 2008 – Wan Hai Lines – 2 yrs USD 42900

=AS Ragna= Handy 1500 Zhejiang Ouhua 2009 – ZIM – 30 mths USD 30000

=Cape Fawley= Handy 1440 P+S Werften 2008 – Global Shipping Services – 3 yrs USD 30750

=SC Philly= Feedermax 1118 Taizhou Kouan 2007 – Maersk Line Ltd – 2 yrs USD 25000

=Henrike Schepers= Feedermax 803 Santierul Naval 2008 – Samskip HF – 3 yrs EUR 17000

Period Gas

=Grace Emilia= Lrg LNG 174000 Hyundai Samho 2021 – GAIL – 5 yrs USD 73000

Period Other

=NOCC Atlantic= PCTC 6754 Samjin Shipbuilding 2009 – Eukor Car Carriers – 5 yrs USD 30800

=NOCC Oceanic= PCTC 6500 Hyundai HI 2012 – ZIM – 5 yrs USD 30800

Source: Seasure Shipbrocking