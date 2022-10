Seasure Market Report 07 October 2022

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference -1.7%

=Agia Trias= Cape 185800 Kawasaki 2002 – Beks Shipmanagement & Trading SA USD 15.5 VV 14.2 – SS/DD Due

=Shinyo Guardian= Cape 177200 Namura 2005 – Turkish USD 17.25 VV 16.7

=Lila Nantong= Cape 171000 Sasebo 2003 – USD 16.0 VV 13.9 – SS/DD Due

=D Skalkeas= Post P 93300 Jiangsu New YZJ 2011 – USD 20.0 VV 17.8

=Alexandra= Pmax 82300 Tadotsu Tsuneishi 2006 – Ince Denizcilik USD 16.3 VV 15.3

=Agri Queen= Pmax 77200 Oshima 2009 – Chinese USD 16.0 VV 18.5 – At Auction, DD Passed

=Agri Kinsale= Pmax 77200 Oshima 2009 – Chinese USD 16.0 VV 18.4 – At Auction, DD Passed

=Golden Harvest= Pmax 76600 Imabari 2001 – Chinese USD 10.5 VV 10.8

=Genco Bourgogne= Supra 58000 Yangzhou Dayang 2010 – Bangladeshi USD 15.75 VV 15.8

=Navios Ulysses= Supra 55700 Oshima 2007 – Chinese USD 14.5 VV 15.4

=Lodestar Pacific= Handy 33400 Shin Kochi 2015 – Evalend Shipping USD 19.0 VV 18.7

=Promise 2= Handy 32400 Samho Tongyoung 2010 – USD 13.8 VV 13.5

=Anacapa Light= Handy 32100 Saiki 2005 – Turkish USD 12.0 VV 12.0

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference 1.1%

=Maran Aquarius= VLCC 320800 Daewoo 2005 – Chinese USD 52.0 VV 45.9

=Rowan= VLCC 300000 Kawasaki 2001 – Chinese USD 29.8 VV 34.8 – Out of Class

=Nordic Cosmos= Suez 160000 Samsung 2003 – USD 21.0 VV 22.5 – SS/DD Due

=Keros Voyager= LR2 105600 Hyundai HI 2008 – Middle Eastern USD 35.0 VV 34.3

=Ridgebury Acacia= MR 53700 Shin Kurushima 2006 – USD 17.5 VV 17.6

=Ridgebury Birch= MR 53700 Shin Kurushima 2006 – USD 17.5 VV 17.4

=Northern Ocean= MR 50900 STX Offshore 2005 – USD 19.0 VV 17.9

=Dee4 Fig= MR 50100 Onomichi Dockyard 2011 – United Overseas Group USD 26.5 VV 25.6

=Jo Ask= MR 47100 Hyundai Mipo 2007 – Middle Eastern USD 20.5 VV 21.3

=Nord Gardenia= MR 40000 CSSC OME 2014 – Niovis Shipping USD 26.0 VV 27.8 – DD Passed

=Baltic Advance= MR 37300 Hyundai Mipo 2006 – USD 16.5 VV 15.6

=Leon Herc= CPP 17600 Samho Tongyoung 2008 – Greek USD 9.0 VV 10.7

=Hanyu Freesia= CPP 13100 21st Century 2006 – USD 7.1 VV 8.3

2nd Hand SALES Gas – VV Mean % Difference -1.8%

=Progress= VLGC 80800 Hyundai HI 2009 – Foresight Drilling USD 50.0 VV 49.1

Newbuildings Container – VV Mean % Difference 3.7%

=6= ULCV 17000 Hyundai HI 2025 – Moller Maersk AS USD 191.0 VV 198.1

Period Dry

=Aeschylus Graecia= Pmax 82000 Jiangsu New YZJ 2019 – CNR – 6 mths USD 18500

=Tomini Nobility= Pmax 82000 Taizhou Kouan 2020 – MOL – 9 mths USD 17750

=Grand Star= Pmax 81600 Longxue 2013 – ASL Bulk Shipping – 6 mths USD 16250

=Explorer Asia= Pmax 81100 Jiangsu Hantong HI 2016 – CNR – 6 mths USD 18000

=SM Samcheonpo= Pmax 80900 Chengxi Shipyard 2019 – ASL Bulk Shipping – 8 mths USD 17500

=Ultra Esterhazy= Handy 38200 Mitsubishi HI 2012 – TKB Shipping AS – 1 yr USD 16000

Period Wet

=Jasmin Joy= Afra 104600 Sumitomo 2009 – Navig8 – 18 mths USD 32000

Period Container

=Buxfavourite= Sub P 2432 Daewoo 1997 – MSC – 2 yrs USD 22500

Period Gas

=Golar Bear= Lrg LNG 160000 Samsung 2014 – Unknown Japanese – 1 yr USD 140000

=Golar Ice= Lrg LNG 160000 Samsung 2015 – BP – 1 yr USD 190000

=NS Frontier= VLGC 82200 Kawasaki 2016 – Neptune Energy – 1 yr USD 900000 pcm

=Navigator Saturn= LEG 22085 Jiangnan Changxing 2000 – Unknown Japanese – 6 mths USD 725000 pcm

