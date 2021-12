Seasure Market Report 10 December 2021

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference 1.4%

=Cape Treasure= Cape 180200 Koyo Dock 2007 – Greek USD 22.0 VV 22.8 – SS/DD due

=King Barley= Pmax 82200 Tsuneishi Zhoushan 2012 – Johann MK Blumenthal GmbH USD 22.7 VV 22.7 – Basis dely SS passed

=George P= Pmax 81600 Longxue 2012 – Costamare USD 20.0 VV 21.8

=Egyptian Mike= Pmax 81600 Longxue 2011 – Costamare USD 19.0 VV 20.8 – SS/DD Passed

=Shandong Hong Tu= Pmax 76100 Hudong 2012 – USD 20.25 VV 19.5 – At Auction. SS/DD Due

=Moonbeam= Supra 58100 Tsuneishi Zhoushan 2013 – USD 19.5 VV 20.9

=Universal Bangkok= Supra 56800 Qingshan Shipyard 2012 – USD 16.5 VV 16.2 – SS/DD Due

=Universal Bremen= Supra 56700 Qingshan Shipyard 2010 – USD 16.5 VV 15.2

=Xiang Hua= Supra 53400 Kanasashi 2003 – USD 11.2 VV 13.2

=Wajed= Hmax 45600 Tadotsu Tsuneishi 1998 – USD 10.2 VV 8.6

=Hull 183= Handy 39300 Jiangmen Nanyang 2022 – German USD 28.5 VV 28.0 – Resale

=San Sebastian= Handy 32300 Kanda 2007 – Turkish USD 10.8 VV 13.8 – Inc Charter. SS/DD due

=Targa= Handy 28400 Imabari 2009 – European USD 14.1 VV 13.3 – DD Due

=Dewi Gandawati= Handy 28300 I-S 2008 – Middle Eastern USD 11.6 VV 12.9 – DD Due

=Leo Star I= Handy 22100 Saiki 1993 – USD 5.2 VV 4.7 – SS/DD due

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference -0.7%

=AG Mars= MR 50500 SPP 2006 – USD 10.0 VV 11.1 – SS/DD due

=Marlin Azurite= MR 50000 CSSC OME 2016 – China Development Bank USD 28.1 VV 26.3 – BBB to Trafigura

=Marlin Aventurine= MR 50000 CSSC OME 2016 – China Development Bank USD 28.1 VV 25.9 – BBB to Trafigura

=Marlin Aquamarine= MR 50000 CSSC OME 2016 – China Development Bank USD 28.1 VV 26.5 – BBB to Trafigura

=Marlin Ammolite= MR 50000 CSSC OME 2016 – China Development Bank USD 28.1 VV 25.8 – BBB to Trafigura

=Marlin Ametrine= MR 50000 CSSC OME 2015 – China Development Bank USD 27.6 VV 25.3 – BBB to Trafigura

=Evros= MR 47100 STX Offshore 2005 – Greek USD 9.0 VV 9.1

=High Valor= MR 47000 STX Offshore 2005 – USD 10.3 VV 9.6 – SS/DD passed

=Karema= MR 46200 STX Offshore 2004 – Indian USD 8.2 VV 8.2 – As Is UAE

=Shamrock Mercury= Chem 20000 Usuki Zosensho 2010 – USD 16.0 VV 15.3 – Inc charter

=Bunga Laurel= Chem 20000 Fukuoka 2010 – USD 15.0 VV 14.6

2nd Hand SALES Gas – VV Mean % Difference 2.0%

=BW Sakura= VLGC 78901 Mitsubishi HI 2010 – Soechi Lines USD 52.0 VV 53.0

=Cumulus Gas= LPG 35058 Kawasaki 1994 – USD 7.5 VV 7.4 – SS/DD due. As is Panama

Newbuildings Dry – VV Mean % Difference -4.7%

=4+4= Ultra 63500 Chengxi Shipyard 2023 – HuaXia Financial Leasing USD 32.0 VV 29.4

=4= Ultra 63500 Nantong Xiangyu 2024 – HuaXia Financial Leasing USD 32.0 VV 31.5

Period Dry

=Newport News= Cape 208000 Jiangnan Changxing 2017 – Koch Logistics – 21 mths USD 28000

=Artemis= Pmax 81900 COSCO Dalian 2013 – Quadrolink – 1 yr USD 23500

=Calipso= Pmax 73700 Jiangnan Changxing 2005 – Winking Shipping – 1 mth USD 18750

=Port Tokyo= Ultra 63500 Imabari 2019 – Bunge Ltd – 1 yr USD 30000

=Isabelita= Supra 58100 Tsuneishi Zhoushan 2010 – Centurion Bulk – 1 yr USD 21750

Period Wet

=Silverstone= VLCC 300000 Hyundai Samho 2020 – Koch Logistics – 3 yrs USD 35500 – Inc options

=Babylon= VLCC 299700 Hyundai Samho 2020 – Koch Logistics – 3 yrs USD 35500 – Inc options

=New Pioneer= VLCC 297100 Dalian Shipbuilding 2010 – Trafigura Beheer BV – 6 mths USD 28500

=Torm Kirsten= LR2 114300 Hyundai HI 2015 – Braskem – 6 mths USD 23500

=NH Erle= MR 51600 Hyundai Mipo 2010 – Vitol – 1 yr USD 12500

=Jupiter Star= MR 50400 Hyundai Mipo 2021 – Champion Tankers AS – 2 yrs USD 16250

=T Matterhorn= MR 48000 Iwagi Zosen 2010 – Ardmore Shipping – 1 yr USD 11350 – Inc options

=Grand Ace 12= MR 46200 STX Offshore 2008 – Singapore Petroleum Company – 1 yr USD 12750 – Inc options

Period Container

=Brussels= Post P 6078 Hanjin HI 2000 – OOCL – 3 yrs USD 55000

=ALS Vesta= Sub P 2546 Jiangsu New YZJ 2014 – ZIM – 3 yrs USD 38000

=Green Dawn= Handy 1809 Hyundai Mipo 2020 – X Press Feeders – 3 yrs USD 35500

=Inspire= Handy 1785 Dae Sun 2016 – COSCO Shipping Lines Co – 2 yrs USD 36000

=Tzini= Handy 1756 SPP 2013 – ZIM – 3 yrs USD 35000

=Konrad= Handy 1740 Guangzhou Wenchong 2005 – Hapag Lloyd – 1 yr USD 44000

=A Hoken= Handy 1740 Guangzhou Wenchong 2004 – Rongshang Logistics – 6 mths USD 45000

=Ludwig Schulte= Handy 1740 Guangzhou Wenchong 2008 – Maersk Line Ltd – 33 mths USD 29000

=Cape Nemo= Handy 1740 Guangzhou Wenchong 2010 – IAL Container Line – 3 mths USD 45000

=Tokyo Tower= Handy 1708 Imabari 2007 – Wan Hai Lines – 3 yrs USD 30000

=Bal Prosper= Handy 1504 Stocznia Gdansk 1996 – CMA CGM – 6 mths USD 30000

=OOCL Rauma= Handy 1425 Sietas 2009 – OOCL – 32 mths USD 31000

=Sol Alpha= Feedermax 917 Volharding 2005 – Orient Express Lines INC (OEL) – 2 yrs USD 21500

=Orion= Feedermax 698 Jiangsu Guoxin 2008 – Unifeeder – 1 mth EUR 13500

Period Other

=Lake Fuxian= PCTC 6302 Shin Kurushima Onishi 2009 – Glovis – 3 yrs USD 38000

=Lake Geneva= PCTC 6178 Imabari 2015 – Glovis – 6 mths USD 40000

Source: Seasure Shipbrocking