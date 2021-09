Seasure Market Report 10 September 2021

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference -1.7%

=Vijayanagar= Pmax 82200 Tsuneishi Zosen 2010 – USD 24.0 VV 22.1

=Shao Shan 6= Pmax 75700 Guangzhou Huangpu 2012 – USD 20.9 VV 19.7 – At Auction

=Navios Altair I= Pmax 74500 Hudong 2006 – Chinese USD 14.0 VV 14.3 – SS/DD due

=Skylight= Supra 56800 Taizhou Sanfu 2009 – USD 16.35 VV 14.4 – BWTS fitted.

=Centenario Forza= Supra 56100 Mitsui 2012 – USD 21.0 VV 21.9

=Ivy Delta= Supra 55900 IHI 2011 – German USD 20.4 VV 21.4 – SS/DD passed. BWTS fitted

=Bao Ella= Supra 53500 Imabari 2006 – USD 15.0 VV 15.0 – SS/DD passed

=Pacific Pamela= Hmax 49100 Oshima 1997 – Chinese USD 8.0 VV 7.7 – SS/DD due

=Paloma= Handy 28300 Shimanami 2010 – USD 13.1 VV 13.0 – BWTS fitted

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference -1.3%

=Hellas Explorer= MR 51300 STX Offshore 2008 – Astra Shipmanagement USD 12.8 VV 12.6

=Ocean Sunrise= MR 50400 SLS 2004 – USD 6.8 VV 8.0 – BWTS fitted

=Amelia Pacific= MR 45800 Shin Kurushima Onishi 2006 – USD 8.2 VV 9.3 – SS/DD due

2nd Hand SALES Container – VV Mean % Difference —

=Piraeus Trader= Handy 1732 Guangzhou Wenchong 2006 – Euroseas Shipping USD 25.5 VV 26.2 – SS Due. Inc 3Y TC

Period Dry

=Vangelis= Cape 179900 Qingdao Beihai 2014 – Olam – 5 mths USD 35000

=Mint= Pmax 82000 Nantong COSCO KHI 2020 – Klaveness Bulk – 1 yr USD 30750

=Ocean Tide= Pmax 82000 Jiangsu New YZJ 2019 – ASL Bulk Shipping – 6 mths USD 31500

=KM MT Jade= Pmax 81200 Universal 2008 – ASL Bulk Shipping – 6 mths USD 29000

=Magic Nebula= Pmax 80300 STX Offshore 2010 – Narval Shipping Corp – 6 mths USD 31750

=Crystalia= Pmax 77500 Jiangnan Changxing 2014 – Uniper – 15 mths USD 26100

=PS Framura= Pmax 76800 SPP 2014 – Tongli Shipping – 6 mths USD 31250

=Apex= Ultra 64000 Jiangsu Haitong 2017 – Pan Ocean – 6 mths USD 41000

=Dolce Vita= Handy 38000 Chengxi Shipyard 2015 – CNR – 6 mths USD 28000

Period Wet

=Nordic Tellus= Suez 157000 Samsung 2018 – Chevron – 6 mths USD 17000

=Raysut= LR2 105000 Sasebo 2009 – ST Shipping – 6 mths USD 15150

Period Container

=Colombo= Pmax 4300 Hyundai Samho 2004 – COSCO Shipping Lines Co – 3 yrs USD 40000

=Baltimore Star= Pmax 4255 Hyundai HI 2009 – Maersk Line Ltd – 3 yrs USD 49750

=CMA CGM Fort Desaix= Pmax 4178 CSBC Kaohsiung 2010 – CMA CGM – 5 yrs USD 39000

=Dimitris C= Pmax 3430 Samsung 2001 – COSCO Shipping Lines Co – 3 yrs USD 40000

=Express Spain= Pmax 3398 Hanjin HI 2011 – COSCO Shipping Lines Co – 3 yrs USD 40000

=Areopolis= Sub P 2474 P+S Werften 2000 – COSCO Shipping Lines Co – 3 yrs USD 27000

=Vladivostok= Sub P 2174 Hyundai HI 1997 – CNR – 3 yrs USD 29950

=Highway= Sub P 2174 Hyundai HI 1998 – CNR – 3 yrs USD 26000

=Progress C= Sub P 2174 Hyundai HI 1998 – COSCO Shipping Lines Co – 3 yrs USD 26000

=Sprinter= Sub P 2174 Hyundai HI 1997 – COSCO Shipping Lines Co – 3 yrs USD 26000

=Advance= Sub P 2174 Hyundai HI 1997 – COSCO Shipping Lines Co – 3 yrs USD 26000

=Future= Sub P 2174 Hyundai HI 1997 – COSCO Shipping Lines Co – 3 yrs USD 26000

=Piraeus Trader= Handy 1732 Guangzhou Wenchong 2006 – CNR – 3 yrs USD 26700

=San Lorenzo= Handy 1704 Guangzhou Wenchong 2014 – OOCL – 3 yrs USD 35000

=Trader= Handy 1300 Zhejiang Ouhua 2008 – CNR – 3 yrs USD 23500

=Contship Leo= Feedermax 1118 Taizhou Kouan 2008 – ZIM – 3 yrs USD 22000

=Contship Don= Feedermax 1080 Yangzhou Dayang 2006 – ZIM – 18 mths USD 20000

=Fortune Navigator= Feedermax 566 Murakami Hide 1998 – Asean Sea Lines – 1 yr USD 12000

Source: Seasure Shipbrocking