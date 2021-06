Seasure Market Report 11 June 2021

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference 0.8%

=Kumano Maru= Post P 106500 Oshima 2008 – USD 18.5 VV 18.4 – BWTS Fitted

=Ocean Saga= Kams 82000 Longxue 2015 – Taiwanese USD 22.0 VV 25.1 – Inc Charter

=Peak Pegasus= Kams 82000 Tsuneishi Zosen 2013 – Chinese USD 24.75 VV 24.5 – BWTS Fitted

=Peak Liberty= Kams 81800 Tsuneishi Zosen 2015 – Chinese USD 26.75 VV 26.4 – BWTS Fitted

=Donau K= Supra 58700 Kawasaki 2012 – Chinese USD 19.5 VV 19.7

=Star Eracle= Supra 58000 Yangzhou Dayang 2012 – Chinese USD 15.9 VV 16.6 – BWTS fitted

=Surabhi= Supra 56800 Taizhou Sanfu 2010 – Chinese USD 12.6 VV 12.8 – SS/DD due

=Prabhu Gopal= Supra 56000 Mitsui 2003 – USD 10.5 VV 10.1 – DD Passed

=You & Island= Handy 38300 Shimanami 2011 – Taylor Maritime Investments Limited USD 15.2 VV 15.8 – SS/DD due

=Interlink Comity= Handy 37300 Huatai Heavy Ind 2010 – Greek USD 12.75 VV 11.6 – BWTS fitted

=ES Neptune= Handy 29000 Nantong Nikka 2012 – USD 8.8 VV 8.8 – BWTS fitted

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference -1.3%

=Valle di Andalusia= MR 42200 Hyundai Mipo 2001 – USD 6.5 VV 6.9 – SS/DD due

=DH Fealty= Chem 13000 Ningbo Xinle 2018 – European USD 17.0 VV 17.1 – BWTS fitted

=Ipari M= Chem 3400 Cantieri Navale Morini 2002 – Russian USD 3.0 VV 3.0

2nd Hand SALES Container – VV Mean % Difference -3.2%

=Nordautumn= Pmax 3586 STX Offshore 2008 – CMA CGM USD 33.7 VV 32.0

=Nordsummer= Pmax 3586 STX Offshore 2007 – CMA CGM USD 32.3 VV 30.7

=Frisia Goteborg= Sub P 2824 Hyundai Mipo 2006 – European USD 21.6 VV 22.0 – SS/DD due

=Frisia Amsterdam= Sub P 2824 Hyundai Mipo 2007 – European USD 22.2 VV 22.6

=Frisia Oslo= Sub P 2824 Hyundai Mipo 2007 – European USD 23.1 VV 23.6

=Oregon Trader= Sub P 2490 HDW 2006 – MSC USD 19.0 VV 19.3 – SS/DD due

=Pictor= Feedermax 925 Naval Gijon 2009 – Canadian USD 8.5 VV 7.7

2nd Hand SALES Other – VV Mean % Difference 4.3%

=Maximus I= Small 18200 Shikoku Dockyard 2002 – USD 4.5 VV 4.7

=El Mar Victoria= MPP 12200 Kanasashi 2008 – Chinese USD 6.7 VV 7.0

Newbuildings Wet – VV Mean % Difference -2.3%

=4= MR 50000 Hyundai Mipo 2023 – Japanese USD 38 VV 37.1

Period Dry

=PS Palios= Cape 179100 Hyundai HI 2013 – Olam – 1 yr USD 26500

=Boston= Cape 177800 SWS 2007 – CTM SAM – 1 yr USD 25500

=Maia= Kams 82200 Tadotsu Tsuneishi 2009 – Viterra Chartering Asia – 1 yr USD 25000

=Avicl Atermis= Kams 81800 Jinling Jiangsu 2019 – Tongli Shipping – 6 mths USD 27500

=Amaryllis= Kams 81600 Tsuneishi Zhoushan 2019 – Viterra Chartering Asia – 1 yr USD 26000

=Leon Oetker= Supra 58800 Tsuneishi Cebu 2008 – Norvic Shipping – 6 mths USD 28300

Period Wet

=Papalemos= VLCC 319200 Hyundai HI 2018 – AZA Shipping – 3 yrs USD 36000

=Epicurus= LR1 79900 Onomichi Dockyard 2017 – Saudi Aramco – 6 mths USD 14000 – Inc options

Period Container

=Northern Jaguar= Post P 8814 Daewoo 2009 – Maersk Line Ltd – 5 yrs USD 53500

=Seamax Norwalk= Post P 7500 Hyundai HI 2005 – Maersk Line Ltd – 5 yrs USD 46000

=CMA CGM Lapis= Pmax 4360 Hanjin Subic 2009 – CMA CGM – 5 yrs USD 34000

=Merkur Fjord= Post P 3868 Shanghai Shipyard 2013 – CMA CGM – 63 mths USD 35000

=Cape Araxos= Sub P 2190 Guangzhou Wenchong 2016 – CMA CGM – 2 yrs USD 30000

=AS Romina= Handy 1500 Zhejiang Ouhua 2009 – CMA CGM – 2 yrs USD 22000

=AS Fatima= Handy 1296 Zhejiang Ouhua 2008 – COSCO Shipping Lines Co – 27 mths USD 18500

=Conmar Avenue= Feedermax 1036 Jiangdong 2012 – Containerships – 21 mths EUR 12100

=Heinrich Schepers= Feedermax 1036 Jiangsu Guoxin 2012 – Unifeeder – 2 yrs EUR 12500

=Visitor= Feedermax 862 Sietas 2004 – X Press Feeders – 2 yrs USD 12500

=Henneke Rambow= Feedermax 862 Sietas 2007 – Containerships – 2 yrs EUR 10300

=Coneste= Feedermax 862 Sietas 2003 – CMA CGM – 2 yrs EUR 10500

=Ruth= Feedermax 862 Sietas 2008 – CMA CGM – 2 yrs EUR 10300

=Andrea= Feedermax 862 Sietas 2005 – Unifeeder – 2 yrs EUR 10400

=Vohburg= Feedermax 812 Santierul Naval 2005 – Containerships – 2 yrs EUR 9550

=Skylight= Feedermax 801 Peters SB 2007 – Containerships – 15 mths USD 10800

=Elbmaster= Feedermax 704 Yangfan Zhoushan 2009 – Namsung Yesun – 11 mths USD 11450

Period Other

=Dong Hai= GC 8000 Huanghai Shipbuilding 2005 – X Press Feeders – 8 mths USD 9500

Source: Seasure Shipbrocking