Seasure Market Report 16 July 2021

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference -8.2%

=Bulk Denmark= Cape 181500 Koyo Dock 2010 – Thenamaris USD 30.5 VV 30.8 – BWTS & Scrubber fitted

=Navios Azalea= Pmax 74800 Hudong 2005 – USD 13.0 VV 12.2

=Belfri= Supra 55900 Kawasaki 2007 – Jinhui Shipping and Transportation USD 15.18 VV 14.8

=Great Resource= Handy 31800 Guangzhou Huangpu 2010 – Greek USD 12.5 VV 10.5

=Lucky Life= Handy 28000 Imabari 2013 – USD 13.8 VV 13.6 – DD Due

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference -4.4%

=Takahashi= VLCC 314000 Nantong COSCO KHI 2007 – NGM Energy USD 34.35 VV 34.7

=Olympic Legend= VLCC 309300 Samsung 2003 – UAE USD 31.0 VV 29.2 – DD Passed

=Vladimir Velikiy= Suez 149900 Hyundai Samho 2002 – USD 16.1 VV 16.0

=Pericles= Afra 114800 Samsung 2003 – Turkish USD 13.0 VV 13.2 – DD Due

=Adara= MR 37000 Hyundai Mipo 2011 – Leon Shipping and Trading USD 15.75 VV 14.5 – SS/DD passed. BWTS fitted.

=Chemroute Brilliant= Chem 25600 Shin Kurushima 2009 – German USD 16.5 VV 14.3 Newbuildings Gas – VV Mean % Difference -5.0%

=2= Lrg LNG 174000 Hyundai HI 2023 – Global Meridian Holdings USD 197.69 VV 188.6

=2= Lrg LNG 174000 Hyundai Samho 2023 – Knutsen OAS Shipping AS USD 199.44 VV 188.6

Period Dry

=Australia Maru= Cape 181400 Koyo Dock 2012 – CNR – 15 mths USD 31750

=Yangze 15= Kams 81800 Jiangsu New YZJ 2019 – Al Ghurair – 6 mths USD 40000

=Cerafina= Pmax 74800 Hudong 2005 – Pan Ocean – 1 yr USD 24000

=Bulk Bolivia= Ultra 63500 Imabari 2016 – CNR – 6 mths USD 36000

=Josco Dezhou= Ultra 61700 Nantong COSCO KHI 2014 – Bilgent Shipping – 1 yr USD 29200

Period Wet

=Zeus= Suez 159200 JMU 2021 – UNIPEC – 1 yr USD 21000

=Ayse C= Suez 158100 Hyundai HI 2020 – AZA Shipping – 18 mths USD 26500

=Zeynep= Suez 158100 Hyundai HI 2020 – AZA Shipping – 18 mths USD 26500

=Advantage Start= Suez 156600 Jiangsu Rongsheng 2011 – Great Eastern Shipping – 21 mths USD 22500

Period Container

=MSC Methoni= Post P 6724 Hyundai HI 2003 – Maersk Line Ltd – 5 yrs USD 46500

=AS Carlotta= Sub P 2742 Wadan Yards MTW 2006 – Pasha Hawaii – 1 yr USD 70000

=Happy Lucky= Sub P 2553 Naikai Setoda 2008 – KMTC – 3 yrs USD 30800

=SPIL Niken= Sub P 2524 Kvaerner Warnowwerft 2003 – CMA CGM – 3 yrs USD 31000

=Virginia Trader= Sub P 2490 HDW 2006 – Maersk Line Ltd – 3 yrs USD 29000

=Mathilde Schulte= Sub P 2345 Zhejiang East Coast Shipbuilding 2015 – CMA CGM – 5 yrs USD 25000

=Songa Bonn= Handy 1992 Hyundai Mipo 2010 – COSCO Shipping Lines Co – 3 yrs USD 29000

=MTT Sapangar= Handy 1800 Zhoushan Changhong 2021 – CMA CGM – 30 mths USD 30750

=A Daisen= Handy 1740 Guangzhou Wenchong 2010 – CULines – 6 mths USD 75000

=Hansa Falkenburg= Handy 1740 Guangzhou Wenchong 2008 – CMA CGM – 3 yrs USD 27500

=Sea of Luck= Handy 1614 Hanjin HI 2000 – Global Ship Lease – 3 yrs USD 19750

=Asiatic King= Feedermax 1155 Sedef 2005 – ZIM – 3 yrs USD 19800

=Nordica= Feedermax 1036 Jiangsu Guoxin 2011 – X Press Feeders – 2 yrs USD 18300

=BF Perch= Feedermax 990 Zhejiang Ouhua 2007 – IAL Container Line – 2 yrs USD 17500

