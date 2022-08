Seasure Market Report 19 August 2022

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference —

=Zhong Liang Dong Nan= Supra 52600 Shin Kurushima 2001 – Chinese USD 11.59 VV 12.0 – At Auction. SS Due

=Dem Five= Handy 31800 Hakodate Dock 2002 – Middle Eastern USD 11.0 VV 11.2 – SS/DD Due

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference -3.6%

=Oberon= Afra 106000 Hyundai Samho 2006 – USD 25.5 VV 24.97 – SS/DD Due

=Alpine Amalia= LR2 105300 Hyundai HI 2010 – USD 36.0 VV 36.8 – DD Due

=Baroness= Afra 105300 Sumitomo 2011 – Middle Eastern USD 35.0 VV 34.9

=Argo= LR2 105200 Hyundai HI 2009 – USD 34.5 VV 32.3

=Inca= LR1 68400 Koyo Dock 2003 – USD 15.0 VV 14.4

Period Dry

=Pescadores SW= Kams 82200 Tadotsu Tsuneishi 2012 – Norden – 9 mths USD 17000

=Medi Egadi= Kams 81900 Tsuneishi Cebu 2018 – NYK Line – 1 yr USD 19750

Period Wet

=Althea= LR2 115000 Daehan 2022 – Core Petroleum – 3 yrs USD 33500

=Lorax= Afra 112000 Sumitomo 2022 – Mercuria – 3 yrs USD 29000

=SM Osprey= MR 50000 Samsung 2017 – Clearlake – 2 yrs USD 23000

=SM Falcon= MR 50000 Samsung 2017 – Clearlake – 2 yrs USD 23000

=9943308 (IMO) New Times= MR 50000 New Times 2022 – Shell Trading and Shipping Co – 1 yr USD 20000

=9943310 (IMO) New Times= MR 50000 New Times 2023 – Shell Trading and Shipping Co – 1 yr USD 20000

Period Other

=Lake Geneva= PCTC 6178 Imabari 2015 – Nissan Motor Car Carrier – 1 yr USD 100000

