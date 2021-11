Seasure Market Report 19 November 2021

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference —

=Bunji= Post P 98700 Tsuneishi Zhoushan 2013 – Oldendorff Carriers USD 24.0 VV 25.6 – DD Passed

=Berlin= Pmax 76500 Imabari 2009 – Phoenix Bulk Carriers USD 19.9 VV 19.7 – TC USD 11,000 pd until Mar 2022

=Zhong Xing Da 98= Handy 38400 Hexing 2013 – USD 14.4 VV 13.9 – At Auction

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference 8.4%

=Astro Perseus= Suez 159100 Hyundai HI 2004 – Middle Eastern USD 18.5 VV 17.0 – DD Due

=Ocean Globe= MR 50300 SLS 2007 – USD 10.0 VV 10.0 – At auction. SS/DD due

=Pyxis Lamda= MR 50100 SPP 2017 – Pyxis Tankers Inc USD 32.0 VV 30.3 – Internal sale

=Easterly AS Olivia= Chem 20000 Usuki Zosensho 2007 – USD 11.0 VV 11.9

=Bardon= CPP 12900 Samho Tongyoung 2006 – USD 6.0 VV 5.3 – SS/DD passed

=Mesabi= CPP 12900 Samho Tongyoung 2006 – USD 6.0 VV 5.4 – SS/DD passed

=Ihem= CPP 5800 Torgem 2005 – Nigerian USD 1.9 VV 3.9 – Laid Up

2nd Hand SALES Container – VV Mean % Difference 7.2%

=AS Petulia= Sub P 2578 Xiamen Shipbuilding 2008 – USD 35.8 VV 38.8

=AS Palatia= Sub P 2526 STX Offshore 2006 – USD 35.8 VV 37.9

2nd Hand SALES Other – VV Mean % Difference 7.8%

=Fri Marlin= GC 3000 Damen Shipyards Gorinchem 1994 – USD 2.3 VV 2.5

Period Wet

=Hercules 1= VLCC 300000 Hyundai Samho 2017 – Trafigura Beheer BV – 3 yrs USD 29000 – Inc options

=DHT Harrier= VLCC 300000 Daewoo 2016 – Trafigura Beheer BV – 3 yrs USD 34000 – Inc options

=Olympic Friendship= Suez 158900 Hyundai HI 2017 – Chevron – 6 mths USD 26000

=Olympic Fighter= Suez 158900 Hyundai HI 2017 – UML – 6 mths USD 26000

=Orient M= Suez 158000 New Times 2022 – Trafigura Beheer BV – 3 yrs USD 27500

=Cielo Di Houston= LR1 75000 Hyundai Vietnam 2019 – Trafigura Beheer BV – 9 mths USD 17000

=Clearocean Meribel= MR 50200 Hyundai Mipo 2021 – Norden – 2 yrs USD 16200 – Inc options

=Clearocean Milano= MR 50000 Hyundai Mipo 2021 – Norden – 2 yrs USD 16200 – Inc options

=Clearocean Marauder= MR 50000 Samsung 2021 – Norden – 1 yr USD 16000 – Inc options

=Torm Gyda= MR 36200 Hyundai Mipo 2009 – BP – 6 mths USD 13000

Period Container

=SPIL Kartini= Pmax 4250 CSBC Kaohsiung 2008 – OOCL – 3 yrs USD 51000

=Najade= Sub P 2702 Fosen Nordseewerke 2007 – Wan Hai Lines – 3 yrs USD 35000

=Cape Hellas= Sub P 2700 CSSC OME 2021 – Ellerman City Liners – 30 mths USD 54000

=Artotina= Sub P 2524 Kvaerner Warnowwerft 2001 – Maersk Line Ltd – 3 yrs USD 28000

=Hong Chang Sheng= Sub P 2135 Minami Nippon 1999 – CMA CGM – 7 mths USD 53000

=Atlantic Solli= Sub P 2007 Zhejiang Shipbuilding 2008 – COSCON – 3 yrs USD 31000

=Green Sea= Handy 1809 Hyundai Mipo 2020 – X Press Feeders – 3 yrs USD 35500

=Hansa Breitenburg= Handy 1740 Jiangyang 2003 – Maersk Line Ltd – 6 mths USD 43000

=Rijnborg= Handy 1712 IHC Merwede 2007 – Hapag Lloyd – 1 yr USD 41500

=Navi Baltic= Handy 1421 Sietas 2009 – ZIM – 3 yrs USD 30000

=Cherry= Feedermax 1064 Naikai Setoda 1998 – Samudera Indonesia – 18 mths USD 32000

=Asiatic Sun= Feedermax 1049 Dae Sun 2008 – Sealand – 2 yrs USD 25000

=Resurgence= Feedermax 920 Shimanami 2002 – SITC – 1 yr USD 25000

Source: Seasure Shipbrocking