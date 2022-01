Seasure Market Report 21 January 2022

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference -1.5%

=Molyvos Luck= Supra 57900 Tsuneishi Zhoushan 2014 – Eurodry USD 21.2 VV 22.8 – Inc TC until Apr 2022. SS/DD Due.

=Diamond Stars= Supra 55400 Bulyard 2011 – European USD 17.0 VV 16.7

=Xing Yuan Hai= Handy 34400 Namura 2015 – European USD 23.75 VV 23.6 – Inc 24M TC

=Teda= Handy 32400 Kanda 2006 – Turkish USD 13.8 VV 14.2 – SS/DD passed

=Bao Teng= Handy 24100 Saiki 1997 – USD 5.3 VV 6.7 – SS/DD due

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference -2.4%

=Sea Lynx= VLCC 318300 Hyundai Samho 2004 – Middle Eastern USD 32.2 VV 29.5

=Nordic Mistral= Suez 164200 Hyundai Samho 2002 – USD 15.8 VV 16.4

=Kaveri Spirit= Suez 159100 Hyundai HI 2004 – USD 15.8 VV 17.2 – SS due

=PS Milano= MR 50100 SPP 2008 – Turkish USD 11.5 VV 13.8 – SS/DD due

=Hafnia Karava= MR 40000 Saiki 2007 – USD 9.0 VV 10.6 – SS/DD due

=Gulf Mews= MR 37500 Hyundai Mipo 2007 – Greek USD 7.75 VV 10.5 – SS/DD due

=Gulf Moon= MR 37500 Hyundai Mipo 2007 – Greek USD 7.75 VV 10.4 – SS/DD due

=Gulf Mist= MR 37400 Hyundai Mipo 2007 – Greek USD 7.75 VV 10.8 – DD due

2nd Hand SALES Container – VV Mean % Difference -3.5%

=Leo C= Post P 6178 Samsung 2002 – USD 65.44 VV 64.4 – SS/DD Due. TC to MSC until Aug 2022

=Catherine C= Post P 6178 Samsung 2001 – USD 64.56 VV 63.6 – SS/DD due. TC to MSC until Jan 2023

=Cardiff Trader= Sub P 2526 Kvaerner Warnowwerft 2003 – MSC USD 30.0 VV 32.3

=AS Patricia= Sub P 2474 SSW Fahr 2006 – USD 34.3 VV 33.9 – SS/DD passed

=Mount Nicholson= Handy 1730 Zhejiang Ouhua 2017 – X-Press Feeders USD 45.0 VV 38.4

2nd Hand SALES Gas – VV Mean % Difference 6.5%

=Thetis Glory= VLGC 83700 Daewoo 2008 – Arcadia Shipping USD 47.5 VV 50.6

=Epic St George= LPG 5019 Shitanoe Zosen 2007 – Blue Energy and Maritime USD 10.5 VV 10.0 – SS/DD due

2nd Hand SALES Other – VV Mean % Difference -9.5%

=Excellent= RORO 1068 Brodotrogir 1995 – Greek USD 3.8 VV 3.4

Newbuildings Wet – VV Mean % Difference -6.8%

=2+2= MR 50000 Hyundai Vietnam 2023 – Asiatic Lloyd Shipping USD 38.88 VV 36.3

Newbuildings Container – VV Mean % Difference 10.5%

=4= Sub P 2500 Hyundai Mipo 2023 – Sinokor USD 40.0 VV 47.8

=3+3= Post P 7000 Hyundai HI 2024 – Eastern Pacific Shipping USD 116.0 VV 117.7

Newbuildings Gas – VV Mean % Difference -1.0%

=1= Lrg LNG 174000 Daewoo 2024 – MOL USD 208.47 VV 205.4

=1= Lrg LNG 174000 Hyundai Samho 2025 – NYK Line USD 207.4 VV 206.4

Period Dry

=Cape Phoenix= Cape 181400 Koyo Dock 2011 – Daiichi Chuo – 1 yr USD 27000

=Polymnia= Post P 98700 Tsuneishi Zhoushan 2012 – Cobelfret – 1 yr USD 24750

=CK Venture= Pmax 82300 Dalian Shipbuilding 2012 – Cobelfret – 1 yr USD 26500

=Ever Shining= Pmax 81800 Sasebo 2021 – Cobelfret – 6 mths USD 27500

=Magic Callisto= Pmax 74900 Sasebo 2012 – CNR – 1 yr – 101% average of BPI 4TC

=St Cergue= Ultra 60700 JMU 2017 – Ultrabulk – 1 yr USD 25000

Period Wet

=Nissos Koufonissi= Suez 157900 Hyundai Samho 2021 – UNIPEC – 1 yr USD 23000

=Axios I= LR2 115500 Daehan 2022 – PetroChina – 1 yr USD 23500

=Al Betroleya= MR 50000 STX Offshore 2015 – Saudi Aramco – 1 yr USD 14500

Period Container

=Nordspring= Pmax 3586 STX Offshore 2007 – CNR – 3 yrs USD 61000

=Navios Summer= Pmax 3450 Hyundai Mipo 2006 – ZIM – 4 yrs USD 36000

=Emma A= Sub P 2837 STX Offshore 2007 – Hapag Lloyd – 3 yrs USD 40000

=Cimbria= Sub P 2824 Hyundai Mipo 2002 – CNR – 3 yrs USD 39500

=Cardonia= Sub P 2824 Hyundai Mipo 2003 – ZIM – 3 yrs USD 39500

=EM Astoria= Sub P 2788 Stocznia Gdynia 2004 – CNR – 3 yrs USD 65000

=AS Carlotta= Sub P 2742 Wadan Yards MTW 2006 – CNR – 3 yrs USD 42000

=Spectrum N= Sub P 2544 Jiangsu Yangzijiang 2009 – OOCL – 3 yrs USD 37000

=San Alfonso= Handy 1841 Hyundai Mipo 2007 – ZIM – 3 yrs USD 35000

=Bindi IPSA= Handy 1740 Guangzhou Wenchong 2013 – Yang Ming Marine Transport – 6 mths USD 80000

=Hansa Ratzeburg= Handy 1732 Guangzhou Wenchong 2007 – Hapag Lloyd – 3 yrs USD 27250

=AS Floriana= Handy 1300 Zhejiang Ouhua 2008 – Container Freight Services – 3 yrs USD 27750

=Contship Era= Feedermax 1114 Qingshan Shipyard 2009 – Ocean Network Express – 2 yrs USD 26000

Source: Seasure Shipbrocking