Seasure Market Report 25 November 2022

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference -2.7%

=Nord Virgo= Pmax 81000 JMU 2014 – Greek USD 27.0 VV 27.0

=LT Ocean Star= Pmax 75400 Universal 2005 – USD 14.0 VV 13.6

=Achilleas= Ultra 63300 Yangzhou Dayang 2012 – Far Eastern USD 22.3 VV 20.0 – SS/DD Passed

=Seastar Harrier= Handy 39800 Hakodate Dock 2022 – Japanese USD 30.9 VV 29.4 – Resale

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference 11.4%

=Maria Grace= Suez 160000 Samsung 2002 – USD 22.5 VV 22.4 – SS/DD Due

=Cape Tampa= LR1 73700 New Times 2009 – USD 20.25 VV 22.6

=Vallermosa= MR 40200 Hyundai Mipo 2003 – Chinese USD 12.0 VV 13.7 – SS/DD Due

Period Dry

=Houston= Cape 177700 Jiangnan Changxing 2009 – EGPN Bulk Carrier – 21 mths USD 13000

=Far Eastern Jupiter= Pmax 82700 Tadotsu Tsuneishi 2007 – CNR – 6 mths USD 14000

=Aquaprima= Pmax 82300 Jiangsu Yangzi Mitsui 2022 – Salanc – 1 yr USD 15850

=Myrsini= Pmax 82100 Tsuneishi Zosen 2010 – Salanc – 18 mths USD 15000

=Antares= Pmax 81100 Jinling Jiangsu 2015 – Cargill International SA – 1 yr USD 30000

=Porto Leone= Ultra 63800 COSCO Zhoushan 2014 – Pan Ocean – 1 yr USD 13000

=El Matador= Ultra 63400 Taizhou Kouan 2016 – Western Bulk AS – 9 mths USD 13000

=DSI Aquila= Ultra 60300 JMU 2015 – Pacific Basin Shipping – 1 yr USD 13300

=Aegir Selmer= Supra 55900 IHI 2011 – Western Bulk AS – 2 yrs USD 20500

=Nordic Dalian= Handy 37500 Yangzhou Guoyu 2013 – Louis Dreyfus Company – 15 mths USD 24185

=Nordic Incheon= Handy 35800 Samjin Shipbuilding 2018 – Cobelfret – 1 mth USD 22500

Period Wet

=Nave Constellation= VLCC 297000 Dalian Shipbuilding 2010 – Trafigura Beheer BV – 1 yr USD 46000

=Pantelis= LR2 114400 Daehan 2020 – Equinor – 3 yrs USD 33250

=Maran Atlas= Afra 105100 Hyundai HI 2009 – Vitol – 1 yr USD 35000

=Monterey= Afra 105000 SWS 2007 – ST Shipping – 2 yrs USD 32000

=Pyxis Epsilon= MR 50300 SPP 2015 – Trafigura Beheer BV – 1 yr USD 30000

Period Container

=Pusan C= Post P 9572 Samsung 2006 – CNR – 58 mths USD 58500 – Inc Options

=Le Havre= Post P 9572 Samsung 2006 – CNR – 58 mths USD 58500 – Inc Options

=C Hamburg= Post P 8580 Hyundai HI 2009 – CNR – 58 mths USD 56000 – Inc Options

=Bremen= Post P 8580 Hyundai HI 2009 – CNR – 58 mths USD 56000 – Inc Options

=America= Post P 8468 Samsung 2004 – CNR – 58 mths USD 56000 – Inc Options

=Europe= Post P 8468 Samsung 2004 – CNR – 58 mths USD 56000 – Inc Options

=CMA CGM Racine= Post P 6552 Sungdong 2010 – CNR – 7 mths USD 133333 – Inc Options

=CMA CGM Nerval= Post P 6552 Sungdong 2010 – CNR – 35 mths USD 40000 – Inc Options

=CMA CGM Rabelais= Post P 6552 Sungdong 2010 – CNR – 35 mths USD 40000 – Inc Options

=Dimitra C= Post P 6402 IHI 2002 – Hapag Lloyd – 11 mths USD 21500 – Inc Options

=Vermont Trader= Pmax 4992 Hanjin HI 2004 – Sea Lead Shipping – 6 mths USD 25000

=AS Emma= Pmax 4256 Jiangsu New YZJ 2010 – Sea Lead Shipping – 6 mths USD 31000

=Dalian= Pmax 4253 Samsung 2009 – CNR – 41 mths USD 48000 – Inc Options

=Zim Monaco= Pmax 4253 Samsung 2009 – CNR – 18 mths USD 53000 – Inc Options

=Tongala= Pmax 4253 Samsung 2004 – CNR – 18 mths USD 53000 – Inc Options

=Chiquita Century= Sub P 2554 Jiangsu Yangzijiang 2008 – Great White Fleet – 16 mths USD 20000

=Monemvasia= Sub P 2472 Wadan Yards MTW 1998 – CMA CGM – 6 mths USD 17300

=Incres= Handy 1774 Jiangsu New YZJ 2020 – Shanghai Jinjiang – 9 mths USD 15000

=Atlantic Express= Feedermax 1118 Qingshan Shipyard 2007 – CMA CGM – 6 mths USD 10250

=BF Fortaleza= Feedermax 700 Sietas 1996 – Hyde Shipping Corp – 6 mths USD 12000

Period Gas

=Astomos Earth= VLGC 83426 Mitsubishi HI 2012 – Energy Transfer LP – 1 yr USD 30000

Period Other

=Progress= GC 6500 Peters 2009 – SHV Energy – 1 yr USD 30000

Source: Seasure Shipbrocking