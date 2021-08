Seasure Market Report 27 August 2021

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference 0.2%

=Frontier Phoenix= Cape 181400 Koyo Dock 2011 – NGM energy USD 33.75 VV 33.4 – SS/DD passed. BWTS fitted

=ADS Galtesund= Pmax 75400 Universal 2007 – Chinese USD 15.9 VV 16.6

=Atlantic Ensenada= Supra 55800 Kawasaki 2006 – Bangladeshi USD 15.8 VV 15.3

=Wan An= Hmax 42700 IHI 1998 – Chinese USD 7.0 VV 7.0

=Athos= Handy 30600 Cochin 2007 – USD 11.1 VV 9.8 – SS/DD passed

=Royal Star= Handy 27000 New Century 2001 – USD 4.5 VV 5.3 – SS/DD due

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference -3.5%

=Chang Bai San= VLCC 318400 SWS 2012 – Cyprus Maritime USD 41.5 VV 46.3 – Bank Sale

=Katsuragisan= VLCC 311600 Kawasaki 2005 – Chinese USD 28.5 VV 28.8

=TMN Pride= MR 48700 Iwagi Zosen 2006 – USD 8.1 VV 9.8 – SS/DD due. BWTS Fitted.

=FSL New York= Chem 20000 Usuki Zosensho 2006 – South Korean USD 10.0 VV 10.0 – SS Due

=Gema= CPP 19800 Admiralty 2001 – USD 5.0 VV 4.6

Newbuildings Container – VV Mean % Difference -2.9%

=8+4= New P 16000 Hyundai HI 2024 – Moller Maersk AS USD 175.0 VV 169.9 – Methanol dual-fuel

Period Dry

=Bulk Sandefjord= Cape 208400 New Times 2019 – CNR – 4 mths USD 54000

=Bulk Shanghai= Cape 208000 New Times 2019 – CNR – 4 mths USD 54000

=Magic Thunder= Pmax 83400 Sanoyas 2011 – CNR – 3 mths USD 35000

=Magic Perseus= Pmax 82200 Tsuneishi Zosen 2013 – CNR – 3 mths USD 35000

=CBC Fuyi= Pmax 81800 Jiangsu Guoxin 2014 – Agricore – 9 mths USD 28500

=Lila Shanghai= Pmax 79400 COSCO Dalian 2011 – CNR – 6 mths USD 30500

=Ikan Kerapu= Pmax 78000 Sasebo 2015 – Norden – 1 yr USD 26000

=PS Framura= Pmax 76800 SPP 2014 – Pan Ocean – 18 mths USD 23500

=Selina= Pmax 75700 Jiangnan Changxing 2010 – ST Shipping – 1 yr USD 11000

=Moon Globe= Pmax 74400 Hudong 2005 – CNR – 6 mths USD 29250

=Spar Pavo= Ultra 64000 Jiangsu Hantong HI 2016 – Pacific Basin Shipping – 6 mths USD 42500

=CMB Jordaens= Ultra 63400 Tadotsu Imabari 2019 – MOL – 6 mths USD 43500

=Groton Eagle= Ultra 63300 Yangzhou Dayang 2013 – CNR – 6 mths USD 40000

=KM Vancouver= Ultra 63000 Iwagi Zosen 2016 – CNR – 6 mths USD 39500

=Elsa= Ultra 61600 Nantong COSCO KHI 2015 – Pan Ocean – 1 yr USD 31500

=Pan Begonia= Supra 57300 STX Dalian 2009 – NYK Line – 6 mths USD 36750

=Ariadne= Supra 57000 Liaoning Marine 2010 – Allianz Bulk CFR8 – 6 mths USD 41000

Period Wet

=TRF Horten= VLCC 297600 Hanjin Subic 2018 – UNIPEC – 1 yr USD 24000

=2852 (Hull) Hyundai Mipo= MR 50000 Hyundai Mipo 2021 – Hafnia – 2 yrs USD 15750 – Inc options

=Clearocean Ginkgo= MR 50000 Hyundai Mipo 2021 – Hafnia – 2 yrs USD 15750 – Inc options

Period Container

=Phoebe= Post P 8463 Samsung 2005 – PIL – 4 yrs USD 55000

=Synergy Oakland= Pmax 4253 Samsung 2009 – Moller Maersk AS – 3 yrs USD 51000

=Stride= Sub P 2174 Hyundai HI 1997 – COSCO Shipping Lines Co – 3 yrs USD 26000

=Lion= Handy 1716 Hudong 2000 – CMA CGM – 3 yrs USD 24500

=AS Selina= Handy 1696 Guangzhou Wenchong 2012 – Maersk Line Ltd – 3 yrs USD 29500

