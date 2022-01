Seasure Market Report 28 January 2022

2nd Hand SALES DRY – VV Mean % Difference 0.0%

=Baosteel Elevation= Cape 206300 Imabari 2007 – Dryships USD 19.0 VV 24.4 – SS Due

=South Trader= Cape 181300 Koyo Dock 2014 – Safe Bulkers USD 33.8 VV 33.8 – DD Passed

=Jin Hang= Post P 93100 Jinling Jiangsu 2012 – Chinese USD 17.22 VV 21.6 – At Auction. SS/DD due.

=Energy Triton= Pmax 82100 Tsuneishi Zosen 2012 – Chinese USD 25.0 VV 25.0

=Jin Hao= Supra 56700 Qingshan Shipyard 2012 – Chinese USD 15.68 VV 15.9 – At Auction. SS/DD due.

=West Wind= Supra 56600 IHI 2008 – Gurita Lintas Samudera USD 17.0 VV 18.1 – DD Passed

=HTC Delta= Supra 56500 Taizhou Sanfu 2014 – Chinese USD 17.9 VV 17.6 – DD Due

2nd Hand SALES Wet – VV Mean % Difference -4.6%

=STI Providence= LR1 74000 SPP 2016 – Hafnia USD 35.52 VV 33.4 – SS/DD passed

=STI Pride= LR1 74000 SPP 2016 – Hafnia USD 35.31 VV 33.2 – SS/DD passed

=STI Prestige= LR1 74000 SPP 2016 – Hafnia USD 36.17 VV 33.9 – SS/DD passed.

=STI Precision= LR1 74000 SPP 2016 – Hafnia USD 35.85 VV 33.7 – SS/DD passed

=STI Excel= LR1 74000 STX Offshore 2015 – Hafnia USD 32.82 VV 30.9 – To be scrubber fitted at delivery

=STI Excelsior= LR1 74000 STX Offshore 2016 – Hafnia USD 33.18 VV 31.2 – To be scrubber fitted at delivery

=STI Expedite= LR1 74000 STX Offshore 2016 – Hafnia USD 33.25 VV 31.3 – To be scrubber fitted at delivery

=STI Exceed= LR1 74000 STX Offshore 2016 – Hafnia USD 33.45 VV 31.5 – To be scrubber fitted at delivery

=STI Experience= LR1 74000 STX Offshore 2016 – Hafnia USD 33.57 VV 31.6 – To be scrubber fitted at delivery

=STI Executive= LR1 74000 STX Offshore 2016 – Hafnia USD 34.9 VV 32.8

=STI Express= LR1 74000 STX Offshore 2016 – Hafnia USD 34.84 VV 32.7

=STI Excellence= LR1 74000 STX Offshore 2016 – Hafnia USD 34.93 VV 32.8

=STI Fontvieille= MR 50000 Hyundai Mipo 2013 – USD 23.5 VV 24.5

=STI Majestic= MR 47500 Hyundai Vietnam 2019 – Premuda USD 34.9 VV 32.8

=Prime Express= MR 46000 Shin Kurushima Onishi 2010 – Spring Marine Management USD 16.2 VV 15.1

=Kerel= MR 37300 Hyundai Mipo 2002 – USD 4.65 VV 5.9 – SS/DD due

=Baltic Soul= MR 37200 Hyundai Mipo 2001 – USD 4.55 VV 5.8 – SS/DD due

=Fure Ferder= CPP 18700 Vulcano 2003 – USD 5.5 VV 4.8

=Fure Fladen= CPP 18700 Vulcano 2003 – USD 5.5 VV 4.6

=LS Anne= CPP 5800 Soli 2008 – USD 4.4 VV 5.1

=LS Jamie= CPP 5800 Soli 2009 – USD 4.6 VV 5.3 – DD due

2nd Hand SALES Container – VV Mean % Difference 4.6%

=Rhodos= Post P 6900 Hyundai Samho 2013 – CMA CGM USD 140.0 VV 139.0

=Kanway Galaxy= Handy 1613 Shin Kurushima Onishi 1997 – USD 19.0 VV 20.9

2nd Hand SALES Other – VV Mean % Difference —

=Viking Bravery= RORO 6700 Jinling Jiangsu 2015 – CSSC Shipping USD 35.0 VV 54.8 – 8Y BBB Inc purchase option at the end of the term

=Viking Adventure= PCTC 6700 Jinling Jiangsu 2015 – CSSC Shipping USD 35.0 VV 54.1 – 8Y BBB Inc purchase option at the end of the term

Newbuildings Container – VV Mean % Difference 5.1%

=6= New P 16000 Dalian Shipbuilding 2024 – MSC USD 180.0 VV 189.2

Period Dry

=Pelagos= Pmax 83600 Sanoyas 2008 – Speed Logistics – 9 mths USD 22600

=Loch Long= Pmax 82000 Tsuneishi Zhoushan 2013 – NS United Kaiun Kaisha – 1 yr USD 24500 – Plus scrubber benefits.

=BBG Kuantan= Pmax 82000 Dalian COSCO KHI 2022 – MOL – 6 mths USD 23600

=Shandong Fu Ze= Pmax 81800 Jinling Jiangsu 2017 – Oldendorff Carriers – 6 mths USD 23500

=Antares= Pmax 81100 Jinling Jiangsu 2015 – Norden – 6 mths USD 23500

=Hessah= Pmax 80700 Hyundai Vietnam 2020 – CNR – 6 mths USD 24500 – Plus scrubber benefits.

Period Wet

=Sea Dragon= Afra 114000 SWS 2021 – ExxonMobil – 6 mths USD 20500

=Seacalm= Afra 112100 Sumitomo 2017 – ExxonMobil – 6 mths USD 20500

=Nord Miyako= MR 52800 Minami Nippon 2021 – Weco Tankers – 6 mths USD 15650 – Inc options

=Yasa Pelican= MR 50200 Hyundai Mipo 2019 – Equinor – 1 yr USD 15950

=Ioannis Zafirakis= MR 50200 Hyundai Mipo 2021 – TotalEnergies – 6 mths USD 14750 – Inc options

=Pyxis Lamda= MR 50100 SPP 2017 – Clearlake – 6 mths USD 15750

=Grand Ace 10= MR 46200 STX Offshore 2008 – SK Shipping – 6 mths USD 13000

Period Container

=MSC Bosphorus= Post P 6492 IHI 2003 – MSC – 5 yrs USD 50000

=Navios Spring= Pmax 3450 Hyundai Mipo 2007 – ZIM – 3 yrs USD 60000

=Protostar N= Sub P 2741 Wadan Yards MTW 2007 – Pasha Hawaii – 3 yrs USD 48000

=Cape Altius= Sub P 2700 CSSC OME 2020 – Pasha Hawaii – 42 mths USD 61000

=Queen Esther= Sub P 2194 Guangzhou Wenchong 2016 – Pasha Hawaii – 4 yrs USD 42500

=Green Ocean= Handy 1809 Hyundai Mipo 2019 – RIF Logistics Limited – 6 mths USD 110000

=Torres Strait= Handy 1713 CSBC Keelung 2008 – MCC Transport – 3 yrs USD 35000

=Vento Di Scirocco= Handy 1529 P+S Werften 2005 – Tarros – 1 yr

=Rainer D= Feedermax 864 Sietas 1997 – CMA CGM – 6 mths USD 25000

=Lider Halil= Feedermax 751 Torgem 2020 – Tarros – 9 mths USD 19500

=Orion= Feedermax 698 Jiangsu Guoxin 2008 – Unifeeder – 1 mth EUR 15000

=Sunaid X= Feedermax 698 Fujian Mawei 2006 – Hapag Lloyd – 1 mth EUR 15000

Source: Seasure Shipbrocking