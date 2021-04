Weekly Vessel Valuations Report, April 06 2021

Tanker: Tanker values have remained stable.

MR2s Hull 2203 and Hull 2204 (50,000 DWT, Jun & Jul 2021, Jiangsu Yangzijiang) sold to Celsius Shipping in an en bloc deal for USD 63.00 mil, VV en bloc value USD 67.34 mil – Resale.

Small Chemical Tanker Lipari M (3,400 DWT, Nov 2002, Cantieri Navale Morini) sold to Unibaltic SP for USD 3.00 mil, VV value USD 3.79 mil.

Bulker: Handy values have firmed.

Capesize Shin Nichiho (203,200 DWT, Apr 2005, Universal) sold to Chinese buyers for USD 16.50 mil, VV value USD 18.98 mil.

Supramax Golden Rose (56,600 DWT, Sept 2011, Qingshan Shipyard) sold to Chinese buyers for USD 12.70 mil, VV value USD 10.67 mil.

Container: Container values have firmed.

No sales to report.