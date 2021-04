Weekly Vessel Valuations Report, April 27 2021

Tanker: Mid-age Aframax values have firmed.

VLCCs Nautilus, Navarin, Neptun and Nucleus (307,300 DWT, Dec 2006 – Oct 2007, Dalian Shipbuilding Industry Corp) sold to Ridgebury Tankers in an en bloc deal for USD 120.00 mil, VV en bloc value USD 119.50 mil – inc balance of 5yr BB from 2017.

Aframax Stavanger Bliss (105,400 DWT, Sep 2008, Sumitomo) sold to Coral Shipping for USD 19.40 mil, VV value USD 17.84 mil.

MR2 Torm Carina (46,200 DWT, Sep 2003, STX Offshore) sold to Chinese buyers for USD 9.50 mil, VV value USD 8.64 mil.

MR2s UACC Al Medina and UACC Sound (46,000 DWT, Jul & Aug 2003, Shin Kurushima Onishi) sold to Middle Eastern buyers in an en bloc deal for USD 14.50 mil, VV en bloc value USD 15.37 mil – DD Due.

Bulker: Bulker values have remained stables.

Capesize Eibhlin (182,300 DWT, Jan 2011, Universal) sold for USD 30.50 mil, VV value USD 27.37 mil – BWTS fitted.

Capesize Leopold LD (179,800 DWT, Mar 2014, Tianjin Xingang) sold to European buyers for USD 28.00 mil, VV value USD 28.31 mil – Inc TC, DD Due.

Capesize Simon LD (179,800 DWT, Jul 2014, Tianjin Xingang) sold to European buyers for USD 28.00 mil, VV value USD 28.86 mil – Inc TC.

Panamax Cemtex Venture (73,600 DWT, Aug 2006, Jiangnan Shanghai HI) sold for USD 12.80 mil, VV value USD 11.19 mil – SS/DD Due, BWTS fitted.

Ultramax Sage Amazon (63,300 DWT, Mar 2012, Yangzhou Dayang) sold for USD 17.40 mil, VV value USD 17.58 mil.

Supramax Oriental Angel (59,900 DWT, Jan 2012, Hyundai Mipo) sold for USD 14.80 mil, VV value USD 17.49 mil – Forward Delay, BWTS fitted.

Supramax Medi Segesta (58,700 DWT, Jun 2009, Tsuneishi Cebu) sold for USD 14.00 mil, VV value USD 13.70 mil.

Supramax Maria (58,400 DWT, Jan 2011, SPP) sold for USD 15.30 mil, VV value USD 14.80 mil – SS/DD Passed.

Container: Container values have firmed.

Panamax Navios Delight (4,250 TEU, Nov 2008, Dalian Shipbuilding Industry Corp) sold to Oman Shipping Co for USD 34.00 mil, VV value USD 31.40 mil.

Feedermax Pegasus Zetta and Star Apex (962 TEU, Feb 2005 & Dec 2006, Dae Sun) sold to European buyers in an en bloc deal for USD 16.20 mil, VV en bloc value USD 15.05 mil.