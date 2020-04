Weekly Vessel Valuations Report, April 28 2020

Tanker: VLCC values have firmed.

VLCC Bunga Kasturi Tiga (300,400 DWT, Oct 2006, Universal) sold for USD 40.00 mil, VV value USD 41.76 mil – Issue with generator.

VLCC Takasaki (300,400 DWT, Dec 2005, IHI) sold to Dynacom Tankers for USD 37.80 mil, VV value USD 35.98 mil.

VLCC Olympic Leader (309,300 DWT, May 2005, Samsung) sold to Altomare for USD 39.70 mil, VV value USD 36.93 mil.

VLCCs Rene, Kelly (314,000 DWT, Jan 2002 & Jan 2000, Mitsui Ichihara) and Marbella (281,000 DWT, Oct 2000, Mitsubishi HI) sold to Middle Eastern buyers in an en bloc deal for USD 92.00 mil, VV en bloc value USD 71.58 mil.

VLCC Lucky Trader (298,700 DWT, Apr 2000, Hitachi) sold for USD 30.00 mil, VV value USD 26.01 mil.

VLCC Dewi Maeswara (300,100 DWT, Sep 1998, Hitachi) sold to Times Navigation for USD 25.50 mil, VV value USD 21.87 mil.

MR2 Integrity (46,800 DWT, Nov 2004, Hyundai Mipo) sold to Chinese buyers for USD 9.00 mil, VV value USD 11.60 mil.

Bulker: Bulker values have remained stable.

No sales to report.

Container: Panamax values have softened slightly.

ULCV Seaspan Osprey (11,923 TEU, Nov 2017, Jiangsu Yangzi Xinfu) sold to Bank of Communications for USD 84.30 mil, VV value USD 90.94 mil – 10 year BBB.