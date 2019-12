Weekly Vessel Valuations Report, December 03 2019

Tanker: Older Suezmax and Aframax values have firmed.

VLCC Antonis I Angelicoussis (306,300 DWT, Oct 2000, Daewoo) sold to Far Eastern buyer for USD 24.65 mil, VV value USD 24.93 mil.

VLCC Maran Callisto (299,200 DWT, Jan 1999, Daewoo) sold for USD 18.00 mil, VV value USD 21.49 mil – DD Due.

Aframax Seaways Fran (112,100 DWT, Oct 2001, Hyundai Heavy Ind) sold for USD 13.60 mil, VV value USD 12.73 mil – DD Passed.

MR2 Lone Star (47,400 DWT, Dec 2002,Uljanik Brodograd) sold for USD 8.25 mil, VV value USD 9.01 mil.

Bulker: Older Capesize and Panamax values have firmed.

Capesize Azul Fortuna (203,100 DWT, Jan 2005, Universal) sold to European buyers for USD 15.80 mil, VV value USD 16.89 mil.

Panamax Harvest Festival (72,500 DWT, Apr 1998, Imabari) sold to Chinese buyers for USD 5.30 mil, VV value USD 4.73 mil.

Handymax Grand Bridge (45,900 DWT, Sep 1997, Halla) sold to Chinese buyers for USD 4.10 mil, VV value USD 3.95 mil.

Handy Orient Tribune (33,500 DWT, Mar 2011, Samjin Shipbuilding) sold to Oceanfleet Shipping for USD 8.75 mil, VV value USD 8.57 mil.

Handy Lovely Klara (28,200 DWT, Apr 2002, Minami Nippon) sold to Chinese buyers for USD 4.50 mil, VV value USD 4.72 mil – DD Due.

Container: Panamax values have softened.

Post Panamaxes NYK Lynx, NYK Lyra and NYK Libra (6,178 TEU, Mar – Aug 2002, Samsung) sold to Global Ship Lease in an en bloc deal for USD 40.50 mil, VV en bloc value USD 35.39 mil – SS Due.