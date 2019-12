Weekly Vessel Valuations Report, December 17 2019

Tanker: Aframax values have firmed.

Aframax Cabo Tamar (105,400 DWT, Oct 2004, Sumitomo) sold to Chandris for USD 17.00 mil, VV value USD 16.98 mil.

LR1 Grace Victoria (75,000 DWT, Oct 2007, Minami Nippon) sold to Greek buyers for USD 15.25 mil, VV value USD 14.13 mil.

LR1 Gulf Castle (75,000 DWT, Mar 2009, Hyundai Mipo) sold for USD 18.70 mil, VV value USD 17.72 mil.

Bulker: Older Capesize values have softened.

Capesize Gotia (178,000 DWT, Mar 2012, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding) sold to Enterprises Shipping and Trading for USD 23.00 mil, VV value USD 25.13 mil – DD Due.

Post Panamax Grand Thalia (115,500 DWT, Jul 2011, Jiangnan Shanghai Changxing HI) sold for USD 16.00 mil, VV value USD 17.55 mil.

Ultramax 214 Hull (63,700 DWT, Jun 2020, Tsuneishi Zhoushan) sold to Japanese buyers for USD 28.00 mil, VV value USD 25.66 mil – Resale.

Ultramax Ursula (61,500 DWT, Jun 2012, Imabari) sold for USD 16.90 mil, VV value USD 16.73 mil.

Supramax Tatjana (56,800 DWT, Nov 2009, Jiangsu Hantong Ship HI) sold for USD 8.90 mil, VV value USD 9.54 mil – SS Due.

Supramax Torenia (56,000 DWT, Jul 2007, Mitsui Tamano) sold to Far Eastern buyers for USD 11.00 mil, VV value USD 10.34 mil – DD Due.

Container: Container values have remained stable.

Panamax Robin Hunter (4,400 TEU, Mar 2010, Daewoo) sold to TS Lines for USD 12.20 mil, VV value USD 12.14 mil.