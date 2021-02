Weekly Vessel Valuations Report, February 09 2020

Tanker : Tanker values have remained stable.

VLCC Marion (309,500 DWT, Jan 2001, Samsung) sold to Chinese buyers for USD 24.45 mil, VV value USD 20.92 mil – Prompt Delivery.

VLCC Eneos Breeze (301,000 DWT, Sep 2003, IHI) sold to Chinese buyers for USD 23.30 mil, VV value USD 25.46 mil – SS Due.

MR2 High Priority (46,800 DWT, Mar 2005, Naikai Setoda) sold to D’Amico International Shipping for USD 9.70 mil, VV value USD 9.46 mil – Declared Purchase Option.

MR2 Mermaid (45,800 DWT, Jan 2002, Minami Nippon) sold to Vietnamese buyers for USD 8.45 mil, VV value USD 7.03 mil – SS Passed.

Bulker: Panamax values have firmed.

Panamax Vassos (76,000 DWT, Feb 2004, Tadotsu Tsuneishi) sold to Chinese buyers for USD 8.65 mil, VV value USD 7.28 mil.

Panamaxes Golden Saguenay and Golden Opportunity (75,500 DWT, Mar & Aug 2008, Jiangsu Rongsheng) sold to Greek buyers in an en bloc deal for USD 17.00 mil, VV en bloc value USD 18.33 mil.

Panamax Evangelia Petrakis (74,500 DWT, Jan 2007, Hudong Zhonghua) sold to Primebulk Shipmanagement for USD 8.80 mil, VV value USD 8.31 mil.

Ultramax Daimongate (63,500 DWT, Aug 2017, Iwagi Zosen) sold to ADNOC Logistics and Services for USD 22.50 mil, VV value USD 23.17 mil.

Ultramax Sage Sanaga (63,500 DWT, Aug 2013, Yangzhou Dayang) sold for USD 15.50 mil, VV value USD 15.18 mil.

Ultramax Ultra Wollongong (61,700 DWT Jun 2011 Oshima) sold for USD 13.50 mil, VV value USD 14.10 mil – SS/DD Due.

Supramax Melpomeni (53,800 DWT, Nov 2002, New Century) sold to Chinese buyers for USD 5.30 mil, VV value USD 4.37 mil.

Handy Bulker Hokkaido Bulker (31,900 DWT, Oct 2013, Hakodate Dock) sold for USD 10.50 mil, VV value USD 10.52 mil.

Container: Container values have firmed.

Post Panamax Granville Bridge (5,642 TEU, Sep 2006, Hyundai Heavy Ind) sold to Wan Hai Lines for USD 18.50 mil, VV value USD 23.33 mil – DD Due.

Post Panamax Naxos (5,551 TEU, Apr 2003, Hyundai Heavy Ind) sold for USD 25.50 mil, VV value USD 21.43 mil.

Handy Container Miro (1,730 TEU, Feb 1998, Stocznia Szczecin Nowa) sold to MSC for USD 5.00 mil, VV value USD 3.53 mil – DD Passed.

Handy Containers Bomar Vanquish and Bomar Valour (1,719 TEU, Dec 2001 & Feb 2002, Sietas) sold in an en bloc deal for USD 11.20 mil, VV value USD 9.53 mil.