Weekly Vessel Valuations Report, February 10 2020

Tankers: Tanker values have remained stable.

LR3 SKS Saluda (159,400 DWT, Apr 2003, Hyundai Samho) sold for USD 22.00 mil, VV value USD 19.50 mil.

Suezmax SCF Khibiny (159,200 DWT, May 2002, Hyundai Heavy Industries) sold for USD 18.75 mil, VV value USD 18.01 mil.

MR1 Cape Beira (40,000 DWT, Nov 2005, SLS) sold to Nigerian buyers for USD 10.35 mil, VV value USD 10.10 mil – On Subs.

Small Chemical Tanker Celsius Mumbai (20,000 DWT, Nov 2005, Usuki Zosensho) sold to Vietnamese buyers for USD 10.10 mil, VV value USD 9.49 mil.

Small Clean Tanker Donghai (17,800 DWT, May 2009, PLA 4807) sold to Waruna Nusa Sentana for USD 7.40 mil, VV value USD 8.02 mil.

Bulkers: Bulker values have remained stable.

Capesize Shinyo Alliance (176,300 DWT, Aug 2005, Universal) sold to SW Shipping for USD 14.00 mil, VV value USD 12.01 mil – Inc 5.5y TC to Polaris at USD 18,000 PD

Supramax Novo Mesto (53,600 DWT, Nov 2005, Zhejiang Shipbuilding) sold to Indonesian buyers for USD 6.30 mil, VV value USD 6.33 mil.

Supramax Arcadia (50,400 DWT, Apr 2002, Shanghai Shipyard) sold to Chinese buyers for USD 4.80 mil, VV value USD 4.92 mil.

Handy Hokkaido Bulker (31,900 DWT, Oct 2013, Hakodate Dock) sold for USD 11.00 mil, VV value USD 11.72 mil.

Handy Genco Charger (28,400 DWT, June 2005, Imabari) sold to Middle Eastern buyers for USD 5.20 mil, VV value USD 5.35 mil – SS Due.

Containers: Container values have remained stable.

Panamax San Francisco II (4,944 TEU, Feb 2009, Daewoo) sold to Thenamaris for USD 10.70 mil, VV value USD 10.85 mil.

Sub Panamax MS Eagle (2,824 TEU, Apr 2007, Hyundai Mipo) sold for USD 9.75 mil, VV value USD 8.17 mil.

Sub Panamax Gisele A (2,764 TEU, Nov 2004, Stocznia Gdynia) sold to Tehama Shipping for USD 6.90 mil, VV value USD 5.42 mil – SS Passed.