Weekly Vessel Valuations Report, February 23 2020

Tanker: LR1 values have firmed.

Suezmax Episkopi (153,000 DWT, Jan 2001, Hyundai Heavy Ind) sold to UAE buyers for USD 12.80 mil, VV value USD 13.08 mil – SS/DD Due.

Aframaxes Explorer Spirit and Navigator Spirit (106,000 DWT, Jan & Mar 2008, Tadotsu Tsuneishi) sold to IMS SA in an en bloc deal for USD 32.00 mil, VV en bloc value USD 30.23 mil – DD Passed.

MR2 Bright Fortune (48,000 DWT, Mar 2010, Iwagi Zosen) sold to Velos Tankers for USD 13.50 mil, VV value USD 14.94 mil.

Bulker: Handy values have firmed.

Panamax Magica G (82,700 DWT, Jun 2012, STX Offshore) sold to Moderna Marine Management for USD 16.00 mil, VV value USD 16.67 mil.

Panamax Kinoura (82,300 DWT, Feb 2012, Tsuneishi Zosen) sold to Greek buyers for USD 18.00 mil, VV value USD 17.11 mil – Scrubber fitted.

Panamax Fortune Daisy (75,000 DWT, Apr 2011, Sasebo) sold to Safe Bulkers for USD 14.00 mil, VV value USD 14.47 mil – SS/DD Due.

Ultramax Bulk Hero (61,200 DWT, Nov 2016, Shin Kurushima Toyohashi) sold to Greek buyers for USD 20.60 mil, VV value USD 21.72 mil.

Supramax Global Future (52,500 DWT, Oct 2006, Tsuneishi Zosen) sold to Singaporean buyers for USD 7.80 mil, VV value USD 8.03 mil.

Handy Bulker Angelic (37,800 DWT, Sep 2014, Kanda) sold to Greek buyers for USD 14.70 mil, VV value USD 14.24 mil.

Handy Bulker Aristos II (32,400 DWT, Jan 2011, Samho Tongyoung) sold to Load Line Marine for USD 8.60 mil, VV value USD 7.92 mil.

Handy Bulker Eden Bay (28,300 DWT, Apr 2008, Shimanami) sold to Egyptian buyers for USD 6.80 mil, VV value USD 6.16 mil.

Container: Container values have firmed.

Post Panamax My Ny (5,576 TEU, May 2004, Koyo Dock) sold to Wan Hai Lines for USD 25.00 mil, VV value USD 24.61 mil.

Handy Acacia Makoto (1,850 TEU, Oct 2004, Jiangsu Yangzijiang) sold to MSC for USD 6.95 mil, VV value USD 6.42 mil.

Handy RHL Aurora (1,732 TEU, Jun 2006, Guangzhou Wenchong) sold to MSC for USD 6.50 mil, VV value USD 7.45 mil – SS Due.

Handy Voronezh (1,730 TEU, Nov 2008, Stocznia Szczecin Nowa) sold to MSC for USD 9.00 mil, VV value USD 9.49 mil.