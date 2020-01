Weekly Vessel Valuations Report, January 14 2020

Tanker: Tanker values have remained stable.

VLCC Ridgebury Pride (306,400 DWT, Nov 2000, Samsung) sold to Greek buyers for USD 25.00 mil, VV value USD 24.60 mil.

VLCC Kiwi (300,000 DWT, Jan 2020, Daewoo) sold for USD 105.00 mil, VV value USD 99.28 mil – Scrubber fitted.

VLCC Jin Ei (300,000 DWT, Sep 2005, Universal) sold to Capital Maritime and Trading for USD 35.00 mil, VV value USD 36.04 mil.

Aframaxes Aquafreedom and Aquabliss (112,800 DWT, Sep & Oct 2019, Samsung) sold in an en bloc deal for USD 110.00 mil, VV value USD 100.36 mil – Scrubber fitted.

MR2 Kairos (47,400 DWT, Nov 1998, Uljanik Brodogradiliste) sold for USD 6.50 mil, VV value USD 5.21 mil.

Bulker: Bulker values have softened.

Panamax Majestic Sky (81,900 DWT, Nov 2014, Tadotsu Imabari) sold to Japanese buyers for USD 21.60 mil, VV value USD 21.31 mil – DD Passed.

Supramax Easter N (58,700 DWT, Mar 2013, Kawasaki) sold for USD 15.00 mil, VV value USD 15.75 mil.

Supramax Frieda Selmer (55,700 DWT, Nov 2004, Mitsui Tamano) sold for USD 9.00 mil, VV value 8.58 mil – SS Passed

Handy Bulker Global Garland (32,100 DWT, Aug 2009, Hakodate Dock) sold to Greek buyers for USD 7.40 mil, VV value USD 9.08 mil – DD Due.

Container: Container values have remained stable.

Post Panamaxes Aristomenis and Athos (9,954 TEU, Mar & May 2011, Samsung) sold to China Merchants Bank in an en bloc deal for USD 77.00 mil, VV en bloc value USD 97.38 mil – BBB.

Post Panamaxes CMA CGM Amazon, CMA CGM Uruguay and CMA CGM Magdalena (9,288 TEU, Jun 2015 – Feb 2016, Daewoo-Mangalia) sold to ICBC Financial Leasing in an en bloc deal for USD 155.40 mil, VV en bloc value USD 210.76 mil – BBB.