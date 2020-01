Weekly Vessel Valuations Report, January 7 2020

Tanker: Tanker values have remained stable.

VLCCs Nectar, Nautica and Noble (307,300 DWT, Jan – Sep 2008, Dalian Shipbuilding Industry Corp) sold to TSFL in an en bloc deal for USD 126.00 mil, VV en bloc value USD 134.28 mil – BBB.

Aframax Petropavlovsk (106,500 DWT, Sep 2002, Tsuneishi Zosen) sold for USD 13.80 mil, VV value USD 13.91 mil.

MR2 Freja Baltic (47,500 DWT, May 2008, Onomichi Dockyard) sold to Spring Marine Management for USD 16.00 mil, VV value USD 14.48 mil.

MR1 Torm Loire (37,100 DWT, Feb 2004, Hyundai Mipo) sold to Salmar Shipping for USD 9.50 mil, VV value USD 9.90 mil.

MR1 Megacore Honami (37,000 DWT, Feb 2010, Hyundai Mipo) sold to Interunity Management for USD 13.30 mil, VV value USD 17.13 mil – At Auction, SS/DD Due.

Small Clean Tanker Cape Daly (12,800 DWT, Jan 2010, STX Offshore) sold to Vietnamese buyers for USD 6.30 mil, VV value USD 9.44 mil – SS Due.

Bulker: Bulker values have softened.

Capesizes Tiger Jiangsu, Tiger Guangdong, Tiger Shandong and Tiger Liaoning (180,100 DWT, Oct 2010 – Sep 2011, Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co Ltd) sold to Chinese buyers in an en bloc deal for USD 84.00 mil, VV en bloc value USD 83.11 mil – Internal deal.

Panamax Phoenix Bay (74,800 DWT, Aug 2006, Hudong Zhonghua) sold for USD 8.25 mil, VV value USD 9.15 mil.

Panamax Calipso (73,700 DWT, Feb 2005, Jiangnan Shanghai Changxing HI) sold for USD 7.28 mil, VV value USD 8.00 mil – SS Due.

Supramax Draco Ocean (58,600 DWT, Feb 2013, Nantong COSCO KHI) sold for USD 14.80 mil, VV value USD 14.53 mil.

Supramax Alam Manis (55,700 DWT, Mar 2007, Mitsui Ichihara) sold to Indonesian buyers for USD 10.80 mil, VV value USD 10.08 mil.

Supramax Jin Ming (50,400 DWT, Jun 2001, Shanghai Shipyard) sold for USD 5.50 mil, VV value USD 4.60 mil.

Handymax Costas L (43,900 DWT, Jan 1997, Daewoo) sold for USD 4.00 mil, VV value USD 3.66 mil – DD Due.

Container: Mid age Handy values have softened.

Handy Containers Godafoss and Laxfoss (1,465 TEU, Jun & Oct 1995, Orskov) sold in an en bloc deal for USD 3.90 mil, VV en bloc value USD 5.22 mil – BBB.