Weekly Vessel Valuations Report, July 21 2020

Tanker: Tanker values have remained stable.

MR2 Faneromeni A (45,900 DWT, Jul 2000, Shin Kurushima Ujina) sold for USD 6.30 mil, VV value USD 6.04 mil.

Bulker: Bulker values have remained stable.

Panamaxes BW Barley (83,400 DWT, Jun 2010, Sanoyas) and BW Einkorn (81,500 DWT, Jun 2010, Universal) sold to Cetrofin in an en bloc deal for USD 28.50 mil, VV en bloc value USD 28.23 mil.

Panamax BW Acorn (82,600 DWT, Jan 2010, Oshima) sold to Orion Bulkers for USD 13.00 mil, VV value USD 13.62 mil – Inc Charter.

Supramax Bulk Paraiso (53,500 DWT, Nov 2007, Iwagi Zosen) sold to UK buyers for USD 8.20 mil, VV value USD 8.31 mil – BWTS Fitted.

Supramax Atlantica (50,300 DWT, Sep 2001, Shanghai Shipyard) sold to Jinhui Shipping and Transportation for USD 3.95 mil, VV value USD 3.38 mil.

Handy Seattle (31,900 DWT, Dec 2000, Saiki) sold to Middle Eastern buyers for USD 3.80 mil, VV value USD 3.43 mil – SS/DD Due.

Handy Moonlight Serenade (31,800 DWT, Oct 2008, Saiki) sold for USD 7.30 mil, VV value USD 6.88 mil – SS Freshly Passed, BWTS Fitted.

Container: Container values have remained stable.

Post Panamax MOL Paradise (6,350 TEU, Aug 2005, Koyo Dock) sold to Costamare for USD 10.50 mil, VV value USD 13.96 mil – SS/DD Due.