Weekly Vessel Valuations Report, July 28 2020

Tanker: VLCC and Aframax values have softened.

MR1 Kronborg (40,200 DWT, Jul 2007, SLS) sold to Vietnamese buyers for USD 12.00 mil, VV value USD 11.25 mil.

Small Chemical Tanker Chembulk Tortola (19,900 DWT, Mar 2007, Kitanihon Zosen) sold for USD 8.55 mil, VV value USD 9.26 mil – SS Due.

Bulker: Bulker values have remained stable.

Panamax KM Yokohama (83,500 DWT, Mar 2011, Sanoyas) sold to Greek buyers for USD 14.40 mil, VV value USD 15.11 mil.

Panamax Santa Rosalia (75,900 DWT, Jan 2008, Tadotsu Tsuneishi) sold for USD 10.50 mil, VV value USD 10.68 mil.

Ultramax Alam Mulia (61,300 DWT, Oct 2015, Iwagi Zosen) sold to Indonesian buyers for USD 18.80 mil, VV value USD 19.90 mil – SS/DD due.

Supramax Fulham (57,000 DWT, May 2010, COSCO Dalian) sold for USD 7.50 mil, VV value USD 8.59 mil – SS/DD due.

Handy Zambesi (34,200 DWT, May 2013, Yangfan Zhoushan) sold for USD 8.75 mil, VV value USD 9.44 mil.

Container: Container values have remained stable.

Sub Panamax Arica (2,872 TEU, Dec 2007, Yangfan Zhoushan) sold for USD 6.50 mil, VV value USD 7.19 mil – At Auction.