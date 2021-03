Weekly Vessel Valuations Report, March 23 2021

Tanker: LR1 and MR1 values have firmed.

VLCC Maran Cygnus (306,300 DWT, Aug 2001, Daewoo) sold to Chinese buyers for USD 23.70 mil, VV value USD 22.59 mil – Prompt Delivery.

MR1 Emerald Stars (37,300 DWT, Mar 2005, Hyundai Mipo) sold for USD 8.20 mil, VV value USD 7.58 mil.

Bulker: Bulker values have firmed.

Capesize United Breeze (181,300 DWT, Jan 2012, Imabari) sold to Greek buyers for USD 28.50 mil, VV value USD 26.72 mil – BWTS fitted

Capesize Tiger Liaoning (180,100 DWT, Sep 2011, Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry Co Ltd) sold for USD 21.02 mil, VV value USD 23.25 mil – At Auction.

Capesize Cape Aria (176,300 DWT, May 2005, Universal) sold to Far Eastern buyers for USD 16.80 mil, VV value USD 13.59 mil – SS/DD Passed, BWTS fitted, forward delivery.

Capesize Cape Providence (169,200 DWT, Apr 2010, Daehan) sold to Minerva Marine for USD 20.00 mil, VV value USD 21.68 mil.

Panamax Yangze 16 (81,800 DWT, Aug 2019, Jiangsu New Yangzijiang) sold to Thenamaris for USD 26.50 mil, VV value USD 26.87 mil.

Panamax Stella Dora (81,600 DWT, Aug 2014, Jinling Shipyard Jiangsu) sold to South Korean buyers for USD 22.00 mil, VV value USD 20.69 mil – BWTS fitted.

Supramax Global Venus (58,600 DWT, Mar 2013, Kawasaki) sold for USD 16.50 mil, VV value USD 15.82 mil – BWTS fitted.

Supramax Orchid Halo (56,200 DWT, Jan 2012, Mitsui Tamano) sold for USD 14.50 mil, VV value USD 14.07 mil.

Supramax Amber Beverly (53,200 DWT, Apr 2011, Chengxi Shipyard) sold for USD 11.00 mil, VV value USD 10.39 mil – SS/DD Passed.

Handy Bulker Basic Pioneer (37,200 DWT, Dec 2011, Saiki) sold to Greek buyers for USD 12.50 mil, VV value USD 12.23 mil – DD Passed.

Handy Bulker HTK Sunrise (29,800 DWT, Apr 2006, Shikoku Dockyard) sold to Greek buyers for USD 7.35 mil, VV value USD 6.19 mil.

Container: Container values have firmed.

Sub Panamax Irenes Reliance (2,824 TEU, Aug 2005, Hyundai Mipo) sold to RCL for USD 16.15 mil, VV value USD 14.33 mil.

Sub Panamaxes Laila and Lioba (2,702 TEU, Jun & Sep 2008, HDW) sold in an en bloc deal for USD 27.00 mil, VV value USD 27.61 mil – DD Due.

Sub Panamax St Island (2,553 TEU, Nov 2010, Naikai Setoda) sold to South Korean buyers for USD 20.50 mil, VV value USD 19.85 mil.

Handy Container Nordmargherita (1,730 TEU, Jan 2018, Zhejian Ouhua) sold to Far Eastern buyers for USD 22.00 mil, VV value USD 21.65 mil.