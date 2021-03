Weekly Vessel Valuations Report, March 30 2021

Tanker: Aframax values have firmed.

MR2 Navig8 Tourmaline (49,000 DWT, Oct 2016, STX Offshore) sold to Navig8 Chemical Tankers Inc for USD 30.70 mil, VV value USD 27.17 mil – Declared Purchase Option.

MR2 Nord Inspiration (48,000 DWT, May 2010, Imabari) sold to Transocean Maritime Agencies for USD 15.75 mil, VV value USD 13.79 mil.

Bulker: Bulker values have firmed.

Panamax Yangze 11 (82,000 DWT, May 2018, Jiangsu New Yangzijiang) sold to Globus Maritime for USD 27.00 mil, VV value USD 25.79 mil – BWTS fitted.

Panamaxes Navios Centaurus (81,500 DWT, Mar 2012, Sungdong) and Navios Avior (81,400 DWT, May 2012, Sungdong) sold to Navios Maritime Partners LP in and in an en bloc internal deal for USD 39.30 mil, VV en bloc value USD 39.35 mil.

Panamax Darwin (76,000 DWT, Feb 2002, Tadotsu Tsuneishi) sold for USD 9.10 mil, VV value USD 8.96 mil.

Supramax Yvonne (56,600 DWT, Aug 2008, IHI) sold for USD 12.10 mil, VV value USD 11.96 mil.

Handy Bulker Sider Syros (36,800 DWT, Nov 2016, Minami Nippon) sold to Halkidon Shipping for USD 19.00 mil, VV value USD 18.29 mil.

Handy Bulker Ida Selmer (32,600 DWT, May 2011, Jiangsu Zhenjiang) sold to Greek buyers for USD 8.10 mil, VV value USD 8.09 mil.

Container: Older Panamax, Handy and Feedermax values have firmed.

Post Panamax Mediterranean Bridge (8,586 TEU, Jan 2011, Hyundai Samho) sold to Seaspan Corporation for USD 55.00 mil, VV value USD 56.84 mil.

Handy Container Hansa Falkenburg (1,740 TEU, May 2008, Guangzhou Wenchong) sold to TS Lines for USD 11.75 mil, VV value USD 11.73 mil – DD Due.

Handy Container A Roku (1,708 TEU, Aug 2008, Imabari) sold to RCL for USD 13.90 mil, VV value USD 13.64 mil.