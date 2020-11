Weekly Vessel Valuations Report, November 10 2020

Tanker: VLCC and Suezmax values have softened.

VLCC TRF Horten (297,600 DWT, Sep 2018, Hanjin Subic) sold to Delta Tankers for USD 71.00 mil, VV value USD 73.44 mil – Inc Charter.

Suezmax Bonny (159,200 DWT, Sep 2005, Hyundai Heavy Ind) sold to Seven Islands Shipping for USD 19.00 mil, VV value USD 19.96 mil – SS Due.

MR2 Evinos (50,000 DWT, Apr 2013, STX Offshore) sold to Marflet Marine for USD 23.00 mil, VV value USD 22.29 mil.

Bulker: Modern Capesize values have softened.

Panamax Mild Sea (81,700 DWT, Jan 2013, Qingdao Beihai HI) sold for USD 14.00 mil, VV value USD 13.69 mil.

Supramax Shinano (56,300 DWT, May 2008, IHI) sold for USD 8.80 mil, VV value USD 8.86 mil.

Supramax Genco Loire (53,400 DWT, Mar 2009, Yangzhou Dayang Shipbuilding) was sold for USD 7.70 mil, VV value USD 7.51 mil – BWTS fitted.

Handymax Rubyred (48,200 DWT, Aug 1997, Oshima) sold for USD 3.30 mill, VV value USD 2.97 mil.

Handy Fair Winds (28,400 DWT, Sep 2009, Shimanami) sold for USD 6.50 mil, VV value USD 6.47 mil.

Container: Panamax values have firmed.

Sub Panamax Bomar Hermes (2,510 TEU, Mar 2006, SSW Fahr) sold to MSC for USD 6.90 mil, VV value USD 6.76 mi.