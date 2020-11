Weekly Vessel Valuations Report, November 17 2020

Tanker: Older Aframax values have firmed.

Aframax Delos Voyager (105,900 DWT, Jan 2003, Namura) sold to Middle Eastern buyers for USD 12.50 mil, VV value USD 10.8 mil

Aframax Kalamas (105,400 DWT, Jan 2011, Sumitomo) sold to Performance Shipping Inc for USD 22.00 mil, VV value USD 20.9 mil – SS Passed.

MR2 Stena Conquest (47,100 DWT, Jun 2003, Uljanik Brodogradiliste) sold to Chinese buyers for USD 9.3 mil, VV value USD 8.77 mil.

MR2s Atlantic Queen and Atlantic Pegasus (46,800 DWT, Jun & Aug 2010, Hyundai Mipo) sold to Torm in an en bloc deal for USD 32.60 mil, VV en bloc value USD 33.38 mil – SS/DD Due.

Bulker: Bulker values remain stable.

Panamax Levanto (73,900 DWT, Jun 2001, Jiangnan Shanghai Changxing HI) sold to Seacon Shipping Group for USD 5.50 mil, VV value USD 4.94 mil.

Supramax Lalis D (55,600 DWT, Aug 2011, Hyundai Vinashin) sold for USD 9.40 mil, VV value USD 9.92 mil.

Handy Bulker Lentikia (39,200 DWT, Jan 2015, Yangfan Zhoushan) sold for USD 13.80 mil, VV value USD 13.27 mil – BWTS fitted.

Handy Bulker Nord Sincere (28,400 DWT, Jan 2010, Imabari) sold for USD 6.60 mil, VV value USD 6.83 mil.

Handy Bulker Asia Energy (28,100 DWT, Jun 2001, Bohai Shipbuilding HI) sold to Greek buyers for USD 3.30 mil, VV value USD 2.75 mil – SS/DD Due.

Container: Container values have firmed.

Panamaxes Hugo Schulte and Martha Schulte (3,635 TEU, Jul 2010 & Jun 2012, Shanghai Shipyard) sold in an en bloc deal for USD 25.00 mil, VV en bloc value USD 30.07 mil.

Panamax Natal (3,398 TEU, Nov 2007, Hanjin Heavy Industry) sold to Meratus Line for USD 9.10 mil, VV value USD 9.35 mil.

Panamax Newark (3,398 TEU, Dec 2006, Hanjin Heavy Industry) sold to Tsakos Containers Navigation for USD 8.70 mil, VV value USD 8.32 mil.