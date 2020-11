Weekly Vessel Valuations Report, November 24 2020

Tanker: Tanker values have remained stable.

VLCC Selene Trader (300,700 DWT, Sep 2003, Mitsui Ichihara) sold to Middle Eastern buyers for USD 23.50 mil, VV value USD 25.02 mil.

Suezmax SRI Vishnu (152,900 DWT, Nov 2000, Hyundai Heavy Ind) sold for USD 11.50 mil, VV value USD 12.64 mil – SS/DD Due.

Suezmaxes Jag Laadki (150,300 DWT, Aug 2000, NKK) and Jag Lateef (147,100 DWT, Jul 2000, Samsung) sold to Chinese buyers in an en bloc deal for USD 25.60 mil, VV en bloc value USD 24.36 mil.

MR2 Torm Camilla (45,000 DWT, Aug 2003, STX Offshore) sold to Chinese buyers for USD 9.75 mil, VV value USD 8.77 mil.

Bulker: Bulker values have remained stable.

Panamax Bacco (82,200 DWT, Dec 2011, Tsuneishi Zosen) sold for USD 15.40 mil, VV value USD 15.34 mil.

Panamaxes SBI Jive (81,300 DWT, Apr 2017 Hudong Zhonghua), SBI Parapara (81,200 DWT, Jan 2017, Jiangnan Shanghai Changxing HI), SBI Swing and SBI Mazurka (81,200 DWT, Jan 2017, Hudong Zhonghua) sold to Centrofin in an en bloc deal for USD 82.30 mil, VV en bloc value USD 80.34 mil.

Panamax Hai Lu (76,600 DWT, Jul 2004, Imabari) sold to Chinese buyers for USD 7.68 mil, VV value USD 7.71 mil – At Auction.

Panamax Edelweiss (73,600 DWT, May 2004, Jiangnan Shanghai Changxing HI) sold for USD 6.00 mil, VV value USD 6.46 mil.

Supramax Kastro (58,800 DWT, Jan 2008, Tsuneishi Zhoushan) was sold for USD 8.60 mil, VV value USD 8.30 mil.

Supramax Hawk 1 (50,300 DWT, Jan 2001, Mitsui Tamano) sold to Chinese buyers for USD 4.40 mil, VV value USD 4.33 mil.

Handy Asia Pearl V (35,400 DWT, Oct 2010, Nantong Chang Qing Sha) sold for USD 5.70 mil, VV value USD 6.66 mil – SS/DD Due.

Container: Handy and Feedermax values have firmed.

No sales to report this week.