Weekly Vessel Valuations Report, November 26 2019

Tanker: Mid age Aframax values have firmed slightly.

VLCC Brightoil Gem (319,800 DWT, Mar 2013, Hyundai Heavy Ind) sold to Pantheon Tankers Management for USD 57.40 mil, VV value USD 71.21 mil – At Auction.

Suezmaxes Cape Bari and Cape Bastia (159,200 DWT, Apr & Jun 2005, Hyundai Heavy Ind) sold to Euronav in an en bloc deal for USD 40.60 mil, VV en bloc value USD 46.32 mil – SS Due.

LR2s Maersk Promise and Maersk Producer (109,600 DWT, Jul & Dec 2006, Dalian Shipbuilding Industry) and Maersk Phoenix and Maersk Princess (109,600 DWT, Apr & Jun 2005, Dalian New Yard) sold to Buana Lintas Lautan in an en bloc deal for USD 80.00 mil, VV en bloc value USD 71.77 mil.

MR2 Susanne Victory (48,300 DWT, Mar 2000, Sanoyas) sold to Chinese buyers for USD 8.90 mil, VV value USD 7.97 mil.

Bulker: Bulker values have remained stable.

Ultramax Hull 515 (63,000 DWT, Jan 2020, Iwagi Zosen) sold to Japanese buyers for USD 28.00 mil, VV value USD 27.67 mil – Includes TCB.

Supramaxes Ero L and Maria L (50,500 DWT, Jun & Dec 2003, Jiangnan Shanghai Changxing HI) sold in an en bloc deal for USD 13.00 mil, VV value USD 12.51 mil.

Handy Bulker Shelduck (34,500 DWT, Mar 2012, SPP) sold to Greek buyers for USD 9.50 mil, VV value USD 11.30 mil – DD Due.

Handy Bulker Prinses Maganda (28,400 DWT, Feb 2012, I-S) sold for USD 8.60 mil, VV value USD 9.91 mil – DD Due.

Container: Handy Container values have softened.

Panamaxes Synergy Antwerp, Synergy Busan, Synergy Oakland and Synergy Keelung (4,253 TEU, Dec 2008 – Jun 2009, Samsung) sold to Euroseas Shipping in an en bloc deal for USD 40.00 mil, VV en bloc value USD 44.24 mil.