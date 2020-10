Weekly Vessel Valuations Report, October 20 2020

Tanker: Aframax and LR1 values have softened.

Suezmaxes Hull 2417 and Hull 2418 (158,000 DWT, May & Jun 2022, Samsung) sold to Ocean Yield ASA in an en bloc deal for USD 88.00 mil, VV en bloc value USD 110.58 mil – BBB.

Small Chemical Tanker Polaris Stardom (12,500 DWT, Nov 2008, Miyoshi Zosen) sold to South Korean buyers for USD 8.50 mil, VV value USD 8.28 mil.

Bulker: Older Capesize values have firmed slightly.

Capesize Shin Ei (207,900 DWT, Jun 2008, Universal) sold to Shandong Shipping Corporation for USD 18.90 mil, VV value USD 18.52 mil.

Capesize Huge Hakata (180,600 DWT, Jun 2012, Tsuneishi Cebu) sold to Zodiac Maritime for USD 23.00 mil, VV value USD 22.61 mil.

Panamaxes and BTG Eiger (81,100 DWT, Jan 2016, Japan Marine United) and BTG Everest (81,000 DWT, Jan 2015, Japan Marine United) sold to Neda Maritime in an en bloc deal for USD 45.50 mil, VV en bloc value USD 43.00 mil.

Ultramaxes SBI Samson and SBI Phoenix (63,300 DWT, Jan 2017, Chengxi Shipyard) sold to Navigare in an en bloc deal for USD 34.00 mil, VV en bloc value USD 35.20 mil.

Ultramax West Treasure (61,300 DWT, Jun 2014, Iwagi Zosen) sold for USD 15.90 mil, VV value USD 16.46 mil.

Supramax Queen Jhansi (58,800 DWT, Oct 2007, Tsuneishi Zhoushan) sold to Indonesian buyers for USD 7.75 mil, VV value USD 8.05 mil.

Supramax Yutai Breeze (55,100 DWT, Jan 2010, Nantong COSCO KHI) sold for USD 9.70 mil, VV value USD 9.15 mil.

Container: Panamax values have firmed.

Panamax container Maria Schulte (3,534 TEU, Sep 2006, Shanghai Shipyard) sold to Lomar Shipping for USD 7.50 mil, VV value USD 7.47 mil.