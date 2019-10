Weekly Vessel Valuations Report, October 22 2019

Tanker: Tanker values have firmed.

Aframaxes Brightoil Lucky and Brightoil League (155,000 & 155,600 DWT, Jan & Mar 2009, Hanjin Heavy Ind) sold to Union Maritime in an en bloc deal for USD 42.00 mil, VV en bloc value USD 49.42 mil – At Auction, SS/DD Due.

Aframax Brightoil Legend (107,500 DWT, Jul 2009, Tadotsu Tsuneishi) sold to Avin International for USD 21.80 mil, VV value USD 24.58 mil – At Auction, SS/DD Due.

MR2 Ocean Quest (47,200 DWT, Oct 1999, Onomichi Dockyard) sold for USD 6.40 mil, VV value USD 5.45 mil.

MR2s Energy Progress and Energy Puma (46,500 DWT, Jul & Nov 2008, Sungdong) sold to Chinese buyers in an en bloc deal for USD 34.00 mil, VV en bloc value USD 30.88 mil.

MR1 Nord Geranium (39,800 DWT, Jun 2014, CSSC OME) sold to Vepamil SA for USD 25.00 mil, VV value USD 21.28 mil.

MR1s Baltic Captain 1 and Baltic Chief 1 (37,300 & 37,400 DWT, Mar & Jun 2000, Hyundai Mipo) sold to Greek buyers in an en bloc deal for USD 11.00 mil, VV en bloc value USD 11.64 mil.

MR1 Maersk Edgar (37,200 DWT, Aug 2004, Jinling Shipyard Jiangsu) sold to ENRA for USD 9.30 mil, VV value USD 9.45 mil – SS Passed.

MR1 Aston I (36,000 DWT, Mar 2001, Daedong) sold for USD 7.45 mil, VV value USD 5.90 mil.

Bulker: Bulker values have remained stable.

Panamax BW Hazel (81,500 DWT, Jun 2013, SPP) sold for USD 21.75 mil, VV value 20.27 mil. – Inc Charter.

Panamax Real Happiness (76,600 DWT, Aug 2005, Imabari) sold to Castor Maritime for USD 10.20 mil, VV value USD 10.27 mil.

Supramax Suprastar (57,000 DWT, Jan 2011, Qingshan Shipyard) sold to Chinese buyers for USD 10.40 mil, VV value USD 10.52 mil.

Supramax Stove Phoenix (55,800 DWT, Aug 2007, Kawasaki) sold for USD 11.25 mil., VV value USD 10.84 mil.

Supramax Grasshopper (53,100 DWT, Jul 2002, Imabari) sold to Chinese buyers for USD 6.80 mil, VV value USD 7.16 mil – DD Due.

Handy Forza (28,600 DWT, Feb 1997, Kanda) sold to Chinese buyers for USD 3.20 mil, VV value USD 2.87 mil.

Handy Genco Champion (28,400 DWT, Jan 2006, Shimanami) sold to Greek buyers for USD 6.60 mil, VV value USD 6.07 mil.

Container: Container values have remained stable.

No sales to report this week.