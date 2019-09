Weekly Vessel Valuations Report, September 10 2019

Tanker: Tanker values have remained stable.

MR2 Ceylon (46,000 DWT, Aug 2002, Shin Kurushima Ujina) sold to Seven Islands Shipping for USD 7.70 mil, VV value USD 7.36 mil.

MR2 Global Marine No 10 (45,900 DWT, May 2000, Shin Kurushima Ujina) sold for USD 6.00 mil, VV value USD 5.72 mil.

Bulker: Bulker values have remained stable.

Capesize Harriette N (176,200 DWT, Jan 2011, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding) sold to Chinese buyers for USD 24.00 mil, VV value USD 23.16 mil.

Capesize Bulk Success (175,700 DWT, Nov 2014, Jinhai Intelligent Manufacturing) sold to Berge Bulk for USD 24.30 mil, VV value USD 28.27 mil – SS/DD Due.

Panamax Ergina Luck (74,000 DWT, Oct 1999, Tsuneishi Zosen) sold for USD 6.50 mil, VV value USD 5.67 mil – SS passed.

Panamax Harvest Moon (73,000 DWT, Jan 1996, Samsung) sold to Chinese buyers for USD 4.50 mil, VV value USD 4.01 mil.

Supramax Nord Explorer (58,800 DWT, Jan 2009, Tsuneishi Cebu) sold to Greek buyers for USD 12.50 mil, VV value USD 12.11 mil.

Supramax Leonarisso (56,900 DWT, Sep 2010, Jiangdong) sold for USD 10.30 mil, VV value 10.54 mil.

Supramax Medi Valencia (56,000 DWT, Jan 2008, Mitsui Tamano) sold to SR Shipping for USD 12.20 mil, VV value USD 11.27 mil.