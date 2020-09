Weekly Vessel Valuations Report, September 15 2020

Tanker: Tanker values have remained stable.

VLCC ADS Stratus (299,200 DWT, Aug 2002, Hitachi) sold to Koban Shipping for USD 25.50 mil, VV value USD 24.51 mil.

MR2 Lovely Lady (47,400 DWT, Jul 1999, Brodosplit) sold to Chinese buyers for USD 6.50 mil, VV value USD 6.37 mil.

MR2 High Courage (47,000 DWT, Mar 2005, STX Offshore) sold for USD 12.65 mil, VV value USD 11.11 mil – SS Passed.

MR1s Ridgebury Elvia B and Ridgebury Colette B (37,300 DWT, May & Jul 2008, Hyundai Mipo) sold to Tufton Oceanic in an en bloc deal for USD 23.00 mil, VV en bloc value USD 25.51 mil.

Bulker: Bulker values have remained stable.

Capesize Cape Vanguard (206,200 DWT, Nov 2006, Imabari) sold to Far Eastern buyers for USD 14.70 mil, VV value USD 14.92 mil.

Capesize Cape Fushen (177,900 DWT, May 2008, Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding) sold to Berge Bulk for USD 14.00 mil, VV value USD 13.07 mil – SS/DD Passed.

Supramax Global Garnet (52,200 DWT, Jul 2005, Oshima) sold to Chinese buyers for USD 6.60 mil, VV value USD 6.42 mil.

Container: Modern Container values have firmed.

Panamax Kota Kasturi (3,081 TEU, Jun 2005, Shin Kurushima Toyohashi) sold to Chinese buyers for USD 5.00 mil, VV value USD 6.45 mil – SS/DD Due.