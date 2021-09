Weekly Vessel Valuations Report, September 21 2021

Tanker: Tanker values have remained stable.

MR2 Angel No 5 (46,800 DWT, May 2009, Jinling Shipyard Jiangsu) sold to Chinese buyers for USD 11.90 mil, VV value USD 12.78 mil.

Bulker: Bulker values have firmed.

Capesize Prosperous (179,100 DWT, Apr 2011, Sungdong) sold to Beks Shipmanagement and Trading SA for USD 31.00 mil, VV value USD 30.09 mil – SS/DD Passed, BWTS fitted.

Panamax Lowlands Nello (82,000 DWT, June 2015, Sanoyas) sold to Neda Maritime for USD 32.00 mil, VV value USD 32.32 mil – BWTS fitted.

Panamax Peak Pegasus (82,000 DWT, Oct 2013, Tsuneishi Zosen) sold to Newport SA for USD 27.50 mil, VV value USD 28.18 mil – BWTS fitted.

Panamax Peak Liberty (81,800 DWT, Mar 2015, Tsuneishi Zosen) sold to Globus Maritime for USD 28.90 mil, VV value USD 30.35 mil – BWTS fitted.

Supramax Trans Oceanic (58,100 DWT, Jun 2012, Tsuneishi Zosen) sold to Bangladeshi buyers for USD 23.00 mil, VV value USD 23.05 mil – SS/DD Passed, BWTS fitted.

Supramax Great Amity (56,100 DWT, Sept 2004, Mitsui Tamano) sold to Chinese buyers for USD 14.80 mil, VV value USD 14.95 mil.

Supramax Kaiwo Maru (50,400 DWT, Jun 2011, Oshima) sold for USD 19.00 mil, VV value USD 18.80 mil.

Container: Container values have firmed.

Post Panamax Conti Everest (8,714 TEU, Jul 2004, Hyundai Heavy Industry) sold to MSC for USD 78.00 mil, VV value USD 83.25 mil.