Weekly Vessel Valuations Report, July 23 2019

Tanker: Values have remained stable.

LR1 Loengo (73,900 DWT, Jun 2007, New Century) sold to Danish buyers for USD 10.50 mil, VV value USD 12.07 mil.

Bulker: Values have remained stable.

Capesize Cape Maria (170,000 DWT, Jan 2005, Hyundai Samho Heavy Ind) sold to Moundreas Shipping for USD 13.80 mil, VV value USD 13.56 mil.

Supramax Navios Primavera (53,500 DWT, May 2007, Iwagi Zosen) sold for USD 10.40 mil, VV value USD 10.25 mil.

Supramax Star Gamma (53,100 DWT, Oct 2002, Oshima) sold to Russian buyers for USD 7.00 mil, VV value USD 7.31 mil.

Supramax Konstantinos D (50,300 DWT, Jan 2000, Mitsui Tamano) sold to Chinese buyers for USD 5.30 mil, VV value USD 5.64 mil – SS Due.

Handy Island Spirit (31,900 DWT, Jan 2013, Hakodate Dock) sold to Greek buyers for USD 11.25 mil, VV value USD 12.41 mil.

Container: Values have remained stable.

Sub Panamax Strauss (2,478 TEU, Mar 2005, Aker Ostsee) sold to Conbulk Shipping for USD 8.20 mil, VV value USD 8.02 mil.

Handy Container Hansa Ludwigsburg (1,740 TEU, Aug 2011, Guangzhou Wenchong) sold to China Navigation for USD 11.00 mil, VV value USD 12.13 mil.